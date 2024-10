Indici e azioni non sono la stessa cosa. Un indice è una misura statistica che riflette l'andamento di un gruppo di azioni, rappresentando la performance complessiva di un portafoglio di titoli. Non è un titolo di per sé, ma un indicatore della performance aggregata di diverse azioni. Le azioni, invece, sono titoli individuali che rappresentano una quota di proprietà in una specifica società.