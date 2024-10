XTB paga gli interessi sui fondi non investiti detenuti sul conto. Il tasso di interesse viene calcolato quotidianamente e pagato mensilmente entro cinque giorni del mese successivo. Non è richiesta alcuna azione, poiché il tasso di interesse viene attivato automaticamente per tutti i clienti con fondi non investiti. Non è richiesto un importo minimo o massimo di fondi gratuiti.