2024 Già a marzo raggiungiamo 1.000.000 di clienti, e questo è solo l'inizio di ciò che potremo realizzare quest'anno.

2023 Nei primi mesi dell'anno abbiamo donato migliaia di azioni nell'ambito di una campagna educativa volta a introdurre l'investimento in azioni. Quest'anno abbiamo introdotto anche due nuovi prodotti: Tassi di interesse sui fondi non investiti e Piani di Accumulo, soluzione pensata per gli investimenti passivi. Abbiamo chiuso l'anno con una base clienti di oltre 897.500 investitori.

2022 Iniziamo l'anno con una base clienti di 447.000 e un nuovo ambasciatore: la campionessa polacca UFC Joanna Jędrzejczyk. Nei mesi successivi, il nostro team di ambasciatori si arricchirà di altre star del mondo dello sport, come: Conor McGregor, Iker Casillas e Jiri Prochazka. Alla fine dell'anno la nostra base clienti conta già 615.000 investitori.

2021 Otteniamo una licenza DFSA (Dubai Financial Services Authority) e apriamo un ufficio a Dubai. Riceviamo anche una licenza FSCA (Financial Sector Conduct Authority) che ci consente di iniziare ad operare in Sud Africa.

2020 Il leggendario allenatore di calcio Jose Mourinho diventa l'ambasciatore del nostro marchio. Introduciamo inoltre un'innovativa offerta di commissioni dello 0% per investire in azioni ed ETF.

2019 Diventiamo uno dei broker leader sul mercato europeo e sudamericano. XTB conta già 12 uffici sparsi in tutto il mondo. Il reparto IT che sviluppa nuove tecnologie continua a crescere: ora impiega 120 persone. Il nostro servizio clienti è attivo 24 ore su 24, 5 giorni su 7, l'offerta XTB comprende già oltre 4500 strumenti finanziari.

2018 Estendiamo la nostra offerta in diverse filiali europee, aggiungendo azioni reali ed ETF. Firmiamo più di 20.000 contratti all'anno.

2017 Vengono aperti i primi uffici extraeuropei: in Cile e Belize. XTB International viene creata in Belize per gestire le nostre operazioni globali.

2016 xStation 5: viene sviluppata una nuova versione più veloce e affidabile della nostra piattaforma di investimento. L'attore di Hollywood Mads Mikkelsen diventa l'ambasciatore del nostro marchio. Durante questo periodo XTB diventa anche una società quotata alla Borsa di Varsavia.

2015 Poniamo sempre più enfasi nello sviluppo delle nostre tecnologie proprietarie: il nostro reparto IT cresce fino a raggiungere un totale di 75 persone.

2014 Viene rilasciata la prima versione di xStation per dispositivi mobili.

2013 Creiamo la nostra prima piattaforma di trading originale: xStation 3. Uno dei primi passi per rendere XTB indipendente dai fornitori di software di trading esterni. In quest'anno apriamo anche il nostro primo ufficio a Cipro.

2012 Apriamo X Financial Solutions (attualmente noto come X Open Hub), che fornisce servizi per i clienti istituzionali.

2011 L'azienda cresce costantemente: apriamo più di 10.000 conti all'anno e il numero dei dipendenti aumenta ad oltre 200.

2010 Diventiamo lo sponsor ufficiale del team McLaren Mercedes: il logo XTB appare sulle vetture di Formula 1. Apriamo anche altri due uffici esteri - uno in Gran Bretagna ed uno in Turchia.

2009 Iniziamo il rebranding: X-Trade Brokers si trasforma in XTB Online Trading. Durante questo periodo viene istituito anche il nostro dipartimento di ricerca.

2008 Continuiamo costantemente la nostra espansione all'estero aprendo filiali estere in Slovacchia, Spagna, Romania e Germania.

2007 Apriamo la prima filiale estera di XTB nella Repubblica Ceca. Diventiamo anche membri della WSE. L'azienda è ancora in crescita - impieghiamo già 45 persone. Durante quest'anno è stato istituito anche un dipartimento IT, inizialmente con solo due dipendenti.

2006 Organizziamo la prima edizione della X-Trade Forex Cup - una competizione di investimento che si terrà regolarmente per i prossimi anni. I premi principali includevano delle auto e persino un milione di euro.

2005 Riceviamo una licenza KNF per la fornitura di servizi di brokeraggio. La nostra azienda è in costante crescita e attualmente impiega 11 persone. Riceviamo anche il premio "Miglior Broker in Europa" dal Money Markets Journal.