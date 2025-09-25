Addio al miracolo di Milei? Il peso argentino vacilla

Dopo aver ricevuto 30 miliardi di dollari dal FMI e dalla Banca Mondiale, l’Argentina si trova nuovamente sull’orlo della bancarotta. Se confermato, questo sarebbe il quarto default o ristrutturazione del debito negli ultimi 25 anni.

Ma come siamo arrivati a questo punto?

Come si è evoluta l’economia argentina dall’arrivo di Milei?

Sembrava che, dalla vittoria di Javier Milei alle elezioni generali del dicembre 2023, l’economia del Paese fosse migliorata sensibilmente. Infatti, gli investitori esteri avevano accolto con favore i cambiamenti. Con il miglioramento dell’economia, Milei ha anche permesso la libera circolazione dei capitali in entrata e in uscita dall’Argentina, rafforzando la fiducia degli investitori.

L’indice azionario del Paese, il Merval, è stato il migliore al mondo nel 2024, con un rialzo del 130% in termini di dollari, mentre i fondi di investimento hanno preso in considerazione l’inclusione di obbligazioni argentine nei propri prodotti. Tuttavia, nelle ultime settimane tutto è precipitato. Quali sono state le tappe più importanti dei due anni di Javier Milei alla guida dell’Argentina?

Riduzione dell’inflazione

La crescita dei prezzi negli ultimi anni era rimasta vicina al 100%. Al momento della sua vittoria elettorale, l’inflazione aveva raggiunto il 211% e ad aprile aveva toccato il picco del 294%. Tuttavia, da allora è riuscita a stabilizzarsi intorno al 30%, e si prevede una conferma della tendenza al ribasso in ottobre, con una crescita di “solo” 25%.

Crescita economica

L’economia argentina è cresciuta del 6,3% nel secondo trimestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando la performance del primo trimestre. Si tratta del tasso di espansione più rapido dal secondo trimestre del 2022, trainato da un forte rimbalzo del settore agricolo, grazie al venir meno degli effetti di una storica siccità che aveva colpito duramente la produzione di cereali.

Tasso di povertà

Il tasso di povertà dell’Argentina è calato drasticamente nella seconda metà del 2024, dopo che le misure di austerità e i tagli alla spesa pubblica avevano inizialmente spinto milioni di persone in difficoltà. Il tasso è sceso dal 52,9% nella prima metà dello scorso anno al 38,1%.

Bilancia commerciale

La bilancia commerciale è stata uno dei principali focus di Milei. I risultati sono stati positivi, mostrando segni di miglioramento nel 2025 rispetto agli anni precedenti. L’Argentina ha accumulato un surplus commerciale di 5,071 miliardi di dollari, una dinamica positiva ma inferiore all’anno precedente, quando il Paese aveva chiuso il 2024 con un surplus storico di 18,928 miliardi di dollari.

Il commercio estero mantiene un avanzo costante, trainato dall’agrobusiness e dalle esportazioni di energia, anche in un contesto di prezzi internazionali relativamente stabili. Tuttavia, l’aumento delle importazioni riflette una maggiore dinamicità dell’economia interna.

Il quadro non è però perfetto: con la Cina, l’Argentina mantiene un deficit strutturale vicino ai 100 miliardi di dollari negli ultimi cinque governi.

Deficit fiscale

La politica di punta di Milei è il surplus fiscale. Per raggiungerlo, ha applicato la cosiddetta “motosierra”: tagli a istruzione, opere pubbliche e sussidi; licenziamenti nel settore pubblico; accorpamenti ministeriali. Ha anche avviato una riforma fiscale eliminando 19 imposte, abbassando i dazi sui beni strumentali e creando il Regime di Incentivi agli Investimenti di Grandi Dimensioni (RIGI), con esenzioni e ammortamenti accelerati. Ha posto il veto a leggi che ampliavano pensioni o benefici sociali, difendendo come priorità il “deficit zero”.

Il risultato: nell’agosto 2025, l’avanzo primario accumulato è stato pari all’1,3% del PIL. Una svolta senza precedenti per un Paese abituato a spendere più di quanto incassa.

Perché allora l’Argentina è in crisi?

Milei ha ottenuto progressi fiscali e regolatori significativi dopo aver ereditato il caos economico del peronismo nel dicembre 2023. Ha pareggiato i conti e liberato migliaia di imprenditori dalla burocrazia.

Ma gli investimenti non sono arrivati come previsto e la crescita economica ha rallentato. La colpa, come sempre, ricade sui dubbi riguardo la banca centrale e l’instabilità del peso.

Per oltre un anno, l’Argentina ha mantenuto i controlli sui capitali del precedente governo, e la banca centrale ha usato un tasso di cambio fisso con il dollaro al di sotto del livello dell’inflazione per sostenere il peso. Troppi pesos a fronte di pochi beni, a un tasso di cambio sopravvalutato, hanno fatto sentire gli argentini più ricchi di quanto fossero realmente, incentivando le importazioni in valuta estera.

Gli argentini, infatti, compravano all’estero frigoriferi di marca o carne bovina — il prodotto di punta del Paese — che, a causa delle distorsioni del cambio, risultavano più economici della versione locale. Per gli esportatori, vendere all’estero era meno redditizio perché ricevevano dollari a un cambio ormai obsoleto, generando un deficit esterno — esattamente l’opposto dell’obiettivo di Milei.

Il governo sapeva di dover lasciare che il mercato trovasse il vero valore del peso. Ad aprile, la banca centrale ha annunciato che avrebbe mantenuto la valuta entro una banda di fluttuazione, e per un po’ la misura ha funzionato. Ma quando il Tesoro ha smesso di emettere titoli a breve termine con cedole elevate per le banche, i clienti hanno iniziato a sostituire pesos con dollari.

All’inizio è stato un flusso limitato. Ma quando Milei ha ottenuto scarsi risultati nelle elezioni provinciali di Buenos Aires — dove vive quasi il 40% della popolazione — sono esplosi i timori di un ritorno del peronismo. Gli argentini hanno dato il via a una nuova ondata di vendite del peso. La valuta ha perso quasi 10% in 15 giorni, raggiungendo il limite inferiore della banda di fluttuazione introdotta ad aprile, quando Milei aveva allentato i rigidi controlli sui capitali dopo aver ottenuto un prestito da 20 miliardi di dollari dal FMI.

In condizioni normali, una banca centrale avrebbe alzato i tassi d’interesse per frenare il credito e rafforzare la valuta, attirando capitali in pesos e scoraggiando la dollarizzazione. Ma alzare troppo i tassi in Argentina significa soffocare ulteriormente famiglie e imprese già gravate da alti costi.

Gli argentini, avendo vissuto diverse crisi, sanno che il peso finisce sempre per svalutarsi. Se non vedono tassi d’interesse appetibili o fiducia nella politica fiscale, fuggono dalla valuta.

Ed è proprio quello che è accaduto. Gli investitori locali hanno iniziato a temere che il governo dovesse abbandonare la banda di fluttuazione e svalutare il peso, alimentando ulteriormente la domanda di dollari. La banca centrale ha speso 1,1 miliardi di dollari in tre giorni, e queste vendite di valuta hanno spaventato anche gli obbligazionisti, preoccupati che il governo stesse bruciando le scarse riserve — stimate sotto i 5 miliardi di dollari — causando il crollo dei prezzi dei bond.

Gli Stati Uniti salveranno Javier Milei?

L’emorragia si è fermata solo dopo che il Tesoro USA ha twittato lunedì che avrebbe esteso il sostegno finanziario e il governo Milei ha annunciato una sospensione temporanea delle tasse sull’export.

Bessent ha dichiarato che Washington avrebbe valutato acquisti di valuta argentina o di debito sovrano tramite un fondo controllato dal Tesoro USA, aggiungendo che “tutte le opzioni” erano sul tavolo.

Ha evocato le parole di Mario Draghi, ex presidente della BCE durante la crisi dell’eurozona, affermando che gli Stati Uniti avrebbero fatto “whatever it takes” per sostenere i mercati finanziari argentini.

Il peso si è ripreso dopo l’impegno di sostegno di Bessent, apprezzandosi del 6%. L’indice Merval ha registrato un forte rally, e i rendimenti dei bond argentini in dollari sono scesi intorno al 15%. Restano comunque lontani dal garantire sicurezza agli investitori: i successivi bond dei mercati emergenti più rischiosi, come quelli dell’Ecuador o dell’Angola, rendono “solo” circa 11%.

Prima del tracollo di Buenos Aires, Milei puntava a raggiungere rendimenti a una sola cifra l’anno prossimo, bassi abbastanza da consentire nuove emissioni obbligazionarie. Questo dipenderà dal recupero di Milei nelle elezioni nazionali di metà mandato, con data cruciale il 26 ottobre.

La dollarizzazione sarebbe la soluzione?

Da un lato, eliminerebbe il rischio di svalutazione del peso e la tentazione politica di stampare moneta per coprire i deficit, e l’inflazione potrebbe stabilizzarsi rapidamente.

Dall’altro, però, l’Argentina perderebbe la sovranità monetaria e dipenderebbe dalla politica della Federal Reserve. Se il dollaro si apprezza, i prezzi interni diventano più alti a livello globale, le esportazioni calano, la bilancia commerciale peggiora e l’Argentina perde competitività — esattamente l’opposto di ciò di cui ha bisogno.

Inoltre, per dollarizzare l’Argentina servono vere riserve nette in dollari da scambiare con i pesos in circolazione — cosa che oggi non ha (le riserve nette sono estremamente basse). Sebbene si parlasse di 20 miliardi di dollari di riserve, in realtà la cifra comprende linee di credito e altre passività non facilmente liquidabili. I calcoli attuali suggeriscono circa 5 miliardi, a fronte di una base monetaria di circa 40 miliardi — insufficiente per dollarizzare l’economia.

Pertanto, al momento l’unica opzione percorribile sembra essere che il peso ritrovi stabilità e fiducia da parte degli investitori, locali e internazionali. Ciò potrebbe avvenire con un surplus fiscale permanente. La domanda è se Milei sarà in grado di raggiungerlo — o se avrà abbastanza tempo.

