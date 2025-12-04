Ieri sono usciti dei dati Adp disastrosi, il peggior dato dal post-pandemia, nel frattempo questa notte il Nikkei registra un forte recupero di oltre il 2% dopo un'ottima sta dei titoli di Stato a 30 anni, il miglior collocamento titoli in 6 anni. La dinamica dei prezzi rimane la medesima della giornata di ieri, ossia quella di possibile test dei massimi per un probabile proseguimento della dinamica ribassista delle scorse settimane. Oggi l'uscita del report Challenger e delle richieste di sussidi di disoccupazione in Usa.

Adp disastrosi

Esce la variazione dell'occupazione di Adp, il dato peggiore dalla pandemia ad oggi. Il dato si attesta a -32k unitá, il dato é il quarto dato negativo a partire da giugno, una sequenza cosí negativa non si é mai vista sul dato tranne che per il periodo pandemico, periodo in cui il mercato del lavoro ha avuto un periodo di sofferenza assolutamente anomalo rispetto alla normale serie di dati. Adp quindi conferma quanto vediamo dal report Challenger, dai dati Nfp e dalle richieste di sussidi di disoccupazione, tutti dati che sono in via di peggioramento e che di fatto sottolineano come il mercato del lavoro Usa sia in palese sofferenza. Oramai le aspettative sui tassi parlano chiaro, il 10 dicembre si taglia con una probabilitá dell'89,2%, una "quasi certezza".

Grafico storico degli Adp - Fonte: TradingView

Ottima Asta titoli in Giappone

Un asta titoli da record per i titoli di Stato a 30 anni in Giappone, registrano infatti un bid to cover a 4,04, in pratica é stato collocato 1 titolo su 4 richieste da parte degli operatori. Il tasso nominale é il 3,2% ma il rendimento reale sará del 3,427% in quanto il prezzo medio dell'asta é stato al di sotto della pari a 96,64. Asta titoli migliore da 6 anni a questa parte, complice sicuramente i tassi ben al di sopra dei target di inflazione e dei tassi di interesse BoJ. Questo risultato ha spinto positivamente il Nikkei verso l'alto con un rialzo di oltre il 2%, dinamica assolutamente rialzista nel breve grazie alla rottura dei massimi delle scorse due settimane.

Risultati dell'asta titoli a 30 anni in Giappone - Fonte: Mof Japan

Mercati in Test dei Massimi

Prosegue il test dei massimi dei mercati, il Nikkei rompe con forza i massimi delle scorse due settimane, i mercati Usa ancora si trovano nella zona di test cosí come i mercati europei. Attenzione quindi alle dinamiche di breve dei prezzi che sembrano essere palesemente in recupero e che potrebbero proseguire fino alla formazione di pattern ribassisti sui timeframe piú brevi come ad esempio i grafici a 4 ore.