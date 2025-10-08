Calendario economico: il mercato osserva i verbali del FOMC (08.10.2025)

Punti chiave I verbali del FOMC di settembre saranno pubblicati alle 20:00 CET.

Il rapporto EIA verrà rilasciato nonostante lo shutdown.

Sono inoltre previste le dichiarazioni della Fed, della BCE e della BoE.

La sessione odierna porta relativamente poche pubblicazioni macroeconomiche “pesanti”, con il sentiment dei mercati che sarà principalmente influenzato da una serie di discorsi programmati dei banchieri centrali. I mercati attendono soprattutto i verbali dell’ultima riunione del FOMC, con la sensibilità verso le evoluzioni della politica monetaria statunitense aumentata dallo shutdown in corso e dal rischio di ritardi nella pubblicazione dei dati sull’inflazione da parte del Bureau of Labor Statistics. Il calendario include anche interventi della Fed, BCE, Bundesbank, Bank of Spain e Bank of England, oltre alla decisione sui tassi di una banca centrale polacca. Il rapporto EIA sui carburanti sarà comunque pubblicato nonostante lo shutdown, come annunciato l’1 ottobre. Calendario economico di oggi (orari CET per i lettori italiani): 08:00 CET – Germania: Produzione industriale di agosto

YoY: attuale -3,9%; precedente 1,53%

MoM: attuale -4,3%; previsione -1,0%; precedente 1,3%

11:15 CET – Germania: Discorso di Buch, Vicepresidente della Bundesbank

12:30 CET – Eurozona: Discorso di Elderson, BCE

~14:00 CET – Polonia: Decisione sul tasso di interesse di ottobre

previsione 4,75%; precedente 4,75%

15:00 CET – Eurozona: Discorso di Fernandez-Bollo, membro del Consiglio Direttivo BCE

15:30 CET – USA: Discorso di Barr, Vicepresidente Fed per la supervisione

16:00 CET – USA: Dati sull’inflazione di agosto correlati alla spesa in costruzioni

Spesa in costruzioni: previsione -0,1% m/m; precedente -0,1% m/m

16:00 CET – USA: Discorso di Austan Goolsbee, Fed 16:30 CET – USA: Rapporto EIA Utilizzo raffinerie (w/w): precedente -1,6%

Scorte petrolio greggio: previsione +0,400M; precedente +1,792M

Throughput raffinerie (w/w): precedente -0,308M

Importazioni greggio: precedente +0,071M

Scorte Cushing: precedente -0,271M

Produzione distillati: precedente -0,025M

Scorte distillati: previsione -0,730M; precedente +0,578M

Produzione benzina: precedente -0,363M

Scorte benzina: previsione -1,380M; precedente +4,125M

Scorte olio combustibile: precedente +0,187M

17:00 CET – UK: Discorso di Pill, membro MPC BoE

18:00 CET – Eurozona: Discorso di Lagarde, Presidente BCE

19:00 CET – USA: Asta dei Treasury note a 10 anni (precedente 4,033%)

20:00 CET – USA: Verbali riunione FOMC

21:15 CET – USA: Discorso di Kashkari, membro FOMC

23:45 CET – USA: Discorso di Barr, Vicepresidente Fed per la supervisione

