Calendario economico: in discussione la pubblicazione dei dati NFP 🔎

In condizioni normali, il dato chiave di oggi sarebbe la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro USA — i Non-Farm Payrolls (NFP). Tuttavia, a causa dello shutdown del governo iniziato all’inizio di questa settimana, l’uscita è ora incerta. È probabile che i dati NFP di settembre vengano rinviati, anche se ieri il BLS ha comunicato di aver raccolto tutte le informazioni necessarie, lasciando aperta la possibilità di una pubblicazione. Se i NFP verranno posticipati, i mercati presteranno maggiore attenzione agli interventi dei funzionari della Fed (Williams, Goolsbee, Miran, Logan e Jefferson). Oggi avremo anche i dati di società private, in particolare i report ISM e PMI di settembre. 📅 Calendario dettagliato della giornata (CET): 09:15 – Spagna : PMI Servizi (sett.): previsione 53,3; precedente 53,2

09:45 – Italia :

• PMI Composito HCOB: precedente 51,7

• PMI Servizi HCOB: previsione 51,5; precedente 51,5

09:50 – Francia :

• PMI Servizi HCOB: previsione 48,9; precedente 49,8

• PMI Composito HCOB: previsione 48,4; precedente 49,8

09:55 – Germania :

• PMI Servizi HCOB: previsione 52,5; precedente 49,3

• PMI Composito HCOB: previsione 52,4; precedente 50,5

10:00 – Area Euro :

• PMI Composito HCOB: previsione 51,2; precedente 51,0

• PMI Servizi HCOB: previsione 51,4; precedente 50,5

10:30 – Regno Unito :

• PMI Servizi S&P Global: previsione 51,9; precedente 54,2

• PMI Composito S&P Global: previsione 51,0; precedente 53,5

11:40 – Area Euro : discorso della Presidente BCE Lagarde

12:05 – Stati Uniti : discorso di Williams (FOMC)

15:20 – Regno Unito : discorso del Governatore BoE Bailey

15:45 – Stati Uniti :

• PMI Composito S&P Global (sett.): previsione 53,6; precedente 54,6

• PMI Servizi S&P Global (sett.): previsione 53,9; precedente 54,5

15:50 – Area Euro : discorso di Schnabel (BCE)

16:00 – Stati Uniti: ISM Servizi (sett.):

• PMI non manifatturiero: previsione 51,8; precedente 52,0

• Nuovi ordini: precedente 56,0

• Occupazione: precedente 46,5

• Attività economica: previsione 51,8; precedente 55,0

• Prezzi: precedente 69,2

