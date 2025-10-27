Calendario economico: mercoledì la decisione della Fed sui tassi di interesse 📄

Punti chiave Fed’s interest-rate decision on Wednesday

we will also get decisions from the ECB, BOJ, and BOC

Stiamo iniziando una nuova settimana interessante sui mercati finanziari. Anche se il calendario di oggi è eccezionalmente vuoto, importanti eventi economici ci attendono nei prossimi giorni. Il più importante, naturalmente, è la decisione sui tassi d’interesse della Fed di mercoledì. Dopo i dati sull’inflazione di venerdì, il mercato sconta pienamente due tagli nei prossimi due incontri. Tuttavia, sarà ancora più rilevante la comunicazione della Fed e un possibile annuncio della fine della riduzione del bilancio (QT). Questa settimana arriveranno anche le decisioni di BCE, BoJ e BoC. Giovedì è previsto l’incontro tra Trump e il presidente cinese Xi, dal quale il mercato si attende un accordo commerciale tra i due Paesi. Calendario dettagliato della settimana (orari convertiti in CET) Lunedì 27 ottobre Tutto il giorno – Incontro di Trump con la premier giapponese Sanae Takaichi

00:15 CET – Australia, discorso di Bullock (RBA)

11:00 CET – Germania, dati IFO di ottobre

21:30 CET – USA, dati manifatturieri Dallas Fed di ottobre Martedì 28 ottobre 21:00 CET – USA, dati CB di ottobre

21:00 CET – USA, indice manifatturiero di Richmond di ottobre

03:40 CET (mercoledì) – USA, dati API sulle scorte di petrolio Mercoledì 29 ottobre 11:30 CET – Australia, dati CPI del terzo trimestre

20:45 CET – Canada, decisione della BoC

21:30 CET – Canada, conferenza stampa post-BoC

22:30 CET – USA, dati EIA sulle scorte di petrolio

01:00 CET (giovedì) – USA, decisione della Fed

01:30 CET (giovedì) – USA, conferenza stampa di Powell

Dopo la chiusura di Wall Street – risultati di Meta, Alphabet e Microsoft Giovedì 30 ottobre Tutto il giorno – Incontro di Trump con il presidente Xi

00:00 CET – Giappone, decisione della BoJ

11:00 CET – Eurozona, PIL del terzo trimestre

15:00 CET – Germania, dati CPI di ottobre

15:15 CET – Eurozona, decisione della BCE

21:30 CET – USA, dati EIA sulle scorte di gas

Dopo la chiusura di Wall Street – risultati di Apple e Amazon Venerdì 31 ottobre 00:30 CET – Giappone, inflazione area Tokyo

00:50 CET – Giappone, vendite al dettaglio di settembre

02:30 CET – Cina, PMI di ottobre

08:00 CET – Germania, vendite al dettaglio di settembre

10:00 CET – Polonia, CPI di ottobre

11:00 CET – Eurozona, inflazione di ottobre

