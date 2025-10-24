Calendario economico: oggi è previsto il rapporto ritardato sull'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti 📌

Punti chiave L'attenzione principale sarà rivolta al rapporto CPI statunitense posticipato di settembre

Il calendario macroeconomico di oggi è insolitamente rilevante per un venerdì. L’attenzione principale sarà rivolta al rapporto sull’inflazione (CPI) degli Stati Uniti per settembre, pubblicato in ritardo. Inoltre, verranno diffusi i PMI preliminari dei paesi europei e degli Stati Uniti. Il governo statunitense è ormai chiuso da quattro settimane, lasciando la maggior parte delle agenzie federali — inclusa la Bureau of Labor Statistics (BLS), responsabile della pubblicazione dei principali dati macroeconomici su lavoro e inflazione — in modalità di sospensione temporanea. Tuttavia, a causa dell’importanza del rapporto CPI, la BLS aveva annunciato che i dati sarebbero stati pubblicati con un ritardo. Il rapporto CPI sarà cruciale per la Federal Reserve, che prenderà la decisione sui tassi d’interesse la prossima settimana. 📅 Calendario dettagliato della giornata (orari convertiti in CET) 09:15 CET – Francia – Dati PMI di ottobre HCOB France Services PMI: previsione 48,7; precedente 48,5

HCOB France Manufacturing PMI: previsione 48,2; precedente 48,2

HCOB France Composite PMI: precedente 48,1 09:30 CET – Germania – Dati PMI di ottobre HCOB Germany Services PMI: previsione 51,1; precedente 51,5

HCOB Germany Manufacturing PMI: previsione 49,5; precedente 49,5

HCOB Germany Composite PMI: previsione 51,6; precedente 52,0 10:00 CET – Area Euro – Dati PMI di ottobre HCOB Eurozone Services PMI: previsione 51,2; precedente 51,3

HCOB Eurozone Manufacturing PMI: previsione 49,8; precedente 49,8

HCOB Eurozone Composite PMI: previsione 51,0; precedente 51,2 10:30 CET – Regno Unito – Dati PMI di ottobre S&P Global Services PMI: previsione 51,0; precedente 50,8

S&P Global Manufacturing PMI: previsione 46,6; precedente 46,2

S&P Global Composite PMI: previsione 50,6; precedente 50,1 11:15 CET – Regno Unito – Intervento del Vice Governatore della BoE, Woods 14:30 CET – Stati Uniti – Dati sull’inflazione di settembre (CPI) CPI: previsione +3,1% a/a; precedente +2,9% a/a

CPI: previsione +0,4% m/m; precedente +0,4% m/m

Core CPI: previsione +3,1% a/a; precedente +3,1% a/a

Core CPI: previsione +0,3% m/m; precedente +0,3% m/m 14:45 CET – Germania – Intervento del Presidente della Bundesbank, Nagel 15:45 CET – Stati Uniti – Dati PMI di ottobre S&P Global Services PMI: previsione 53,5; precedente 54,2

S&P Global Manufacturing PMI: previsione 51,9; precedente 52,0

S&P Global Composite PMI: precedente 53,9 16:00 CET – Stati Uniti – Indagine dell’Università del Michigan sull’inflazione (ottobre) Michigan Consumer Expectations: previsione 51,2; precedente 51,7

Michigan Consumer Sentiment: previsione 55,0; precedente 55,1

Michigan Current Conditions: previsione 61,0; precedente 60,4

Michigan 1-Year Inflation Expectations: previsione 4,6%; precedente 4,7%

Michigan 5-Year Inflation Expectations: previsione 3,7%; precedente 3,7%

