Calendario economico: rapporto ADP, ISM, PMI e bilancia commerciale USA 💲

Oggi verranno pubblicati importanti dati sul mercato del lavoro, gli indici ISM e PMI di agosto, oltre ai dati di luglio sulla bilancia commerciale USA nel contesto delle nuove tariffe. Entrambe le pubblicazioni saranno interessanti, ma dal punto di vista dei mercati la più rilevante è chiaramente il report ADP sul mercato del lavoro. Le attese indicano un aumento più lento dell’occupazione nel settore privato su base mensile. Questo dato sarà utile per stimare il report sui Nonfarm Payrolls (NFP) di domani, decisamente più importante per la Fed. Considerando la recente svolta di Jerome Powell e il focus sul secondo mandato della Fed — il sostegno all’occupazione — le pubblicazioni ADP e NFP saranno decisive per il prossimo meeting FOMC tra due settimane. Va anche ricordato che si tratta degli ultimi dati disponibili prima della decisione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Subito dopo il rilascio dell’ADP, verrà pubblicato anche il report sulla bilancia commerciale USA. Le attese puntano a un allargamento del deficit da 60 miliardi del mese precedente a circa 75 miliardi a luglio. Un deficit maggiore potrebbe essere un segnale importante per Trump che la sua attuale politica commerciale non sta avendo un impatto diretto sul miglioramento degli scambi dopo le recenti turbolenze di breve termine. Calendario dettagliato della giornata (CET): 08:30 CET, Svizzera – Dati inflazione agosto:

CPI: attese 0,2% a/a; precedente 0,2% a/a;

CPI: attese 0,0% m/m; precedente 0,0% m/m;

10:30 CET, Regno Unito – PMI agosto:

S&P Global Construction PMI: attese 45,2; precedente 44,3;

14:15 CET, Stati Uniti – Dati occupazione agosto:

ADP Nonfarm Employment Change: attese 73K; precedente 104K;

14:30 CET, Stati Uniti – Dati occupazione:

Richieste di sussidi di disoccupazione iniziali: attese 230K; precedente 229K;

Media mobile 4 settimane: precedente 228,50K;

Sussidi continuativi: attese 1.960K; precedente 1.954K;

14:30 CET, Stati Uniti – Bilancia commerciale luglio:

Saldo commerciale: attese -77,70B; precedente -60,20B;

Importazioni: precedente 337,50B;

Esportazioni: precedente 277,30B;

15:45 CET, Stati Uniti – PMI agosto:

S&P Global Composite PMI: attese 55,4; precedente 55,1;

S&P Global Services PMI: attese 55,4; precedente 55,7;

16:00 CET, Stati Uniti – ISM agosto:

ISM Non-Manifatturiero PMI: attese 50,9; precedente 50,1;

ISM Attività non manifatturiera: precedente 52,6;

ISM Prezzi non manifatturieri: precedente 69,9;

ISM Nuovi ordini non manifatturieri: precedente 50,3;

ISM Occupazione non manifatturiera: precedente 46,4;

18:00 CET, Stati Uniti – Dati EIA:

Scorte settimanali distillati: attese -0,300M; precedente -1,786M;

Scorte petrolio greggio: attese -2,000M; precedente -2,392M;

Scorte benzina: attese -1,000M; precedente -1,236M;

18:05 CET, Stati Uniti – Discorso membro FOMC Williams

