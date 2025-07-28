DE40: Come reagiscono i mercati europei all'accordo UE-USA?

La sessione di lunedì sui mercati europei mostra un sentimento degli investitori contrastante, nonostante un clima migliore a Wall Street (in termini di futures). Il tema principale della sessione odierna è la conclusione di un accordo commerciale preliminare tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea sui dazi commerciali. L’accordo, sebbene sia ancora un accordo quadro e richieda molti dettagli da definire, contiene diversi elementi chiave: un tetto del 15% sui dazi per i beni UE importati negli Stati Uniti, che sarà introdotto in modo permanente; un impegno dell’UE ad acquistare energia statunitense per un valore di 750 miliardi di dollari, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle forniture russe; ulteriori 600 miliardi di dollari di investimenti dell’UE nell’economia statunitense. I piani di investimento negli Stati Uniti avranno un impatto significativo su diversi settori europei, compresa l’industria militare, che potrebbe perdere contratti futuri a favore di concorrenti americani.

Fonte: xStation

Volatilità attuale nel mercato europeo più ampio. Fonte: xStation

L’indice tedesco DE40 è in calo dello 0,25% nella sessione odierna, anche se rimane al di sopra delle zone di supporto definite dalla media mobile esponenziale a 50 giorni (curva blu nel grafico) e dalla media definita dalle Bande di Bollinger su una storia dei prezzi a 12 giorni con una deviazione standard doppia come curve ausiliarie inferiore e superiore. Finché il DE40 rimane sopra queste zone, la tendenza generale al rialzo resta stabile. Fonte: xStation

Notizie di mercato

Le aziende europee nel settore dei semiconduttori registrano guadagni dopo la conclusione di un accordo commerciale tra UE e Stati Uniti. Dopo il weekend, quando il presidente Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen hanno annunciato un accordo su un dazio del 15% sui beni UE in ingresso negli USA, le azioni di società come ASML e ASM International sono aumentate rispettivamente del 4,4% e del 3,4%. Anche le azioni di BE Semiconductor, STMicroelectronics, Apple e Tesla sono salite, mentre quelle di Infineon sono cresciute del 2,2%.

I rendimenti odierni delle azioni delle aziende del settore della produzione di semiconduttori e delle attrezzature chiave per la produzione di semiconduttori. Fonte: xStation

Il nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e UE ha fissato il dazio sulle auto provenienti dall’UE al 15% invece del precedente 27,5%, il che comporta un aumento totale dei profitti di circa 4 miliardi di euro per BMW, Mercedes e altri produttori europei, e un miglioramento dei margini di 50 punti base per BMW e 30 punti base per Mercedes, soprattutto grazie alla produzione di SUV negli Stati Uniti. Inoltre, BMW e Mercedes beneficeranno dell’eliminazione dei dazi su circa 185.000 auto esportate dagli Stati Uniti verso l’UE.

La Luftwaffe, l’Aeronautica Militare tedesca, ha emesso una richiesta di proposte ai principali produttori di difesa tedeschi e alle startup per lo sviluppo di droni capaci di bombardamenti di precisione, riferisce Handelsblatt, anche se la fonte dell’informazione non è stata divulgata. La Bundeswehr prevede di sviluppare questa capacità entro il 2029, con l’obiettivo di rafforzare il potenziale difensivo del Paese. D’altra parte, tuttavia, le azioni di questo settore stanno perdendo valore perché l’impegno dell’Unione Europea in ingenti investimenti negli Stati Uniti potrebbe ridurre la spesa in conto capitale destinata all’industria europea degli armamenti a favore dei concorrenti americani.

Fonte: xStation

Risultati attuali delle più grandi aziende quotate alla borsa tedesca. Fonte: Bloomberg Financial Lp