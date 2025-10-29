Ferrari pianifica il lancio di un token digitale per l’asta della vettura di Le Mans

Punti chiave Ferrari lancerà il token 499P con Conio per un’asta esclusiva della vettura di Le Mans nel 2027.

con Conio per un’asta esclusiva della vettura di Le Mans nel 2027. Nuovo passo nel mondo crypto , dopo l’introduzione dei pagamenti in Bitcoin, Ethereum e USDC.

, dopo l’introduzione dei pagamenti in Bitcoin, Ethereum e USDC. Target: clienti crypto d’élite in cerca di esperienze e collezionabili esclusivi.

Ferrari ha in programma di lanciare un token digitale che consentirà ai suoi clienti più facoltosi di partecipare a un’asta esclusiva per la vettura da corsa 499P, vincitrice della 24 Ore di Le Mans, con debutto previsto nel 2027.

La casa automobilistica italiana si è alleata con la società fintech Conio per emettere il Token Ferrari 499P, riservato ai membri del suo Hyperclub. L’Hyperclub riunisce 100 clienti d’élite appassionati di gare di durata, creando una rete esclusiva per l’iniziativa legata al token.

Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer di Ferrari, ha dichiarato che il progetto mira a rafforzare il senso di appartenenza tra i clienti più fedeli dell’azienda. I titolari del token potranno scambiarsi i token tra loro e partecipare ad aste esclusive, con la 499P come offerta principale.

L’iniziativa è programmata per essere lanciata in concomitanza con la stagione 2027 del Campionato del Mondo Endurance (WEC), collegando così il programma di asset digitali al calendario sportivo di Ferrari. Ferrari ha già consolidato la propria presenza nei pagamenti in criptovalute, avendo iniziato ad accettare Bitcoin, Ethereum e USDC per l’acquisto delle sue vetture negli Stati Uniti nel 2023.

Il servizio è stato poi esteso all’Europa l’anno successivo, dimostrando l’impegno del marchio di lusso nell’adozione degli asset digitali. Il sistema di pagamento non richiede ai concessionari di gestire direttamente le criptovalute, poiché i pagamenti dei clienti vengono convertiti automaticamente in valute fiat prima di essere accreditati sui conti bancari.

Questo approccio consente a Ferrari di accettare pagamenti in crypto riducendo al minimo la complessità operativa per la sua rete di concessionari. Conio sta attualmente richiedendo una licenza ai sensi del regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets) e ha definito il progetto Ferrari come una pietra miliare nella tokenizzazione del lusso.

Davide Rallo, Chief Fintech Strategist di Conio, ha sottolineato che il potenziale di sviluppo in questo settore è enorme. Il lancio avviene in concomitanza con una forte crescita della ricchezza in criptovalute, poiché il numero di crypto milionari è aumentato del 40% nell’ultimo anno, raggiungendo 241.700 persone.

L’aumento è stato trainato dal rally del Bitcoin e da un’espansione più ampia del mercato, che ha spinto la capitalizzazione totale del mercato crypto oltre i 3,3 trilioni di dollari. Il numero di persone con oltre 100 milioni di dollari in crypto è salito del 38%, raggiungendo 450 individui, mentre i crypto miliardari sono aumentati del 29%, arrivando a 36 quest’anno.

Con questa mossa nel mondo dei token digitali, Ferrari si posiziona per attrarre questa crescente platea di investitori crypto ad alto patrimonio, alla ricerca di esperienze e collezionabili esclusivi.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.