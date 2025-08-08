per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
News di mercato

Live Mercati in Sintesi

8 agosto 2025

In live alle 18:00 sul canale di Youtube di XTB, il riepilogo della settimana dei mercati con "I Mercati in Sintesi" a cura dell'analista David Pascucci. In questa live vedremo come si sta evolvendo la situazione tecnica e macro sui mercati, le aspettative sui prossimi eventi e i probabili...

Record di Sussidi

8 agosto 2025

Bank of England taglia i tassi e li porta dal 4,25% al 4% mentre esce il nuovo dato sui sussidi di disoccupazione Usa che si porta a 1974k unitá, nuovo record annuale. In questo contesto i mercati non hanno visto grandi sconvolgimenti dal fronte tecnico, i trend della settimana sono rimasti intatti...

Stock della settimana - Arista Networks (07.08.2025)

7 agosto 2025

Arista Networks (ANET.US) è un'azienda tecnologica statunitense specializzata nella fornitura di soluzioni avanzate per data center, infrastrutture di rete e cloud computing nel settore aziendale. L'azienda progetta e produce switch Ethernet ad alte prestazioni, un proprio sistema operativo...

Calendario del mercato

Sentiment di mercato

Strumenti più in vista

