Mercato italiano in lieve sofferenza
Sommario: I paesi dell'UEM sembrano preoccupati per la capacità del blocco di far fronte ai rialzi dei tassi d'interesse DAX (DE30...
News di mercato
Per la prima volta da dicembre, Ethereum (ETH) ha superato la soglia dei 4.000 dollari. Venerdì 8 agosto 2025, la criptovaluta ha raggiunto un picco poco sopra i 4.000 dollari. Questo traguardo potrebbe segnare la fine di una lotta durata otto mesi contro una significativa barriera psicologica...
In live alle 18:00 sul canale di Youtube di XTB, il riepilogo della settimana dei mercati con "I Mercati in Sintesi" a cura dell'analista David Pascucci. In questa live vedremo come si sta evolvendo la situazione tecnica e macro sui mercati, le aspettative sui prossimi eventi e i probabili...
Bank of England taglia i tassi e li porta dal 4,25% al 4% mentre esce il nuovo dato sui sussidi di disoccupazione Usa che si porta a 1974k unitá, nuovo record annuale. In questo contesto i mercati non hanno visto grandi sconvolgimenti dal fronte tecnico, i trend della settimana sono rimasti intatti...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USDJPY. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: Dati dell'indagine da Regno Unito, Stati Uniti e Canada L'ISM di produzione dovrebbe diminuire per un altro mese I banchieri...
Sommario: Il cane da guardia della Russia prevede di monitorare le valute virtuali La città giapponese testa il sistema...
Sembra che il mercato, invece di semplificarsi alla fine dell'estate, si stia complicatndo. Prima era la Turchia, una questione che non...
Sommario: La Lira turca ritorna sotto pressione; Segnala al banchiere anziano di uscire Escursione in Argentina dal 15% al 60% nel tentativo...
Sommario: Inflazione core USA PCE Y / Y: + 2,0% vs + 2,0% exp Il PIL canadese manca le previsioni. Q2 + 2,9% vs + 3,1% exp USDCAD sale a ritestare...
Sommario: L'Australia vuole sviluppare una piattaforma nazionale di blockchain L'OCSE progetta di organizzare una conferenza incentrata...
Nel pacchetto merceologico di questa settimana vi presentiamo 4 mercati che sembrano interessanti o che hanno pubblicato alcune importanti variazioni di...
Sommario: I titoli azionari europei iniziano la giornata in ampia misura, nonostante i risultati incoraggianti su Wall Street Le azioni italiane...
Sommario: L'inflazione tedesca dovrebbe accelerare in agosto Rapporto sul PIL canadese da rilasciare nel primo pomeriggio Si prevede che...
Sommario: PIL preliminare per il secondo trimestre degli Stati Uniti: + 4,2% rispetto al + 4,0% previsto La seconda lettura vede una crescita riveduta...
Sommario: Quasi la metà delle migliori università del mondo conduce corsi di crittografia Due governi locali indiani creeranno certificati...
La sterlina è in aumento rispetto a tutti i suoi corrispettivi i più importanti oggi, dopo che Martedì ha visto la valuta colpire...
Aston Martin, casa automobilistica di lusso, sta preparando un'IPO alla Borsa di Londra. Se la quotazione andrà a buon fine, Aston Martin sarà...
Questo periodo è stato dominato dai discorsi del NAFTA e mercoledì è continuo di questa vicende. Ieri abbiamo scritto di...
Sommario: Ufficio di analisi economica sta per pubblicare una stampa rivista del PIL degli Stati Uniti Le vendite di case in attesa degli Stati...
Sommario: Il commercio tra Stati Uniti e Canada si è concentrato dopo l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Messico Mnuchin si aspetta...
Sommario: Lo US30 schiaccia la resistenza, segue la US500 verso i massimi storici OIL in aumento, fai attenzione alla resistenza corrente L'USDPLN...
Sommario: La Francia sta preparando misure di emergenza per la Brexit no-deal DAX (DE30 su xStation5) flirta con il livello 12600 pts Prospettiva...
