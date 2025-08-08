La corona svedese inciampa sulle vendite al dettaglio
Sommario: Le vendite al dettaglio nel mese di luglio mancano le aspettative di un ampio margine I dati deboli riducono le probabilità di...
News di mercato
Per la prima volta da dicembre, Ethereum (ETH) ha superato la soglia dei 4.000 dollari. Venerdì 8 agosto 2025, la criptovaluta ha raggiunto un picco poco sopra i 4.000 dollari. Questo traguardo potrebbe segnare la fine di una lotta durata otto mesi contro una significativa barriera psicologica...
In live alle 18:00 sul canale di Youtube di XTB, il riepilogo della settimana dei mercati con "I Mercati in Sintesi" a cura dell'analista David Pascucci. In questa live vedremo come si sta evolvendo la situazione tecnica e macro sui mercati, le aspettative sui prossimi eventi e i probabili...
Bank of England taglia i tassi e li porta dal 4,25% al 4% mentre esce il nuovo dato sui sussidi di disoccupazione Usa che si porta a 1974k unitá, nuovo record annuale. In questo contesto i mercati non hanno visto grandi sconvolgimenti dal fronte tecnico, i trend della settimana sono rimasti intatti...
Sommario: Gli indici statunitensi hanno chiuso con nuovi massimi lunedì con Dow Jones (US30) che ha rotto la sua resistenza cruciale Stati...
Sommario: Le vendite al dettaglio svedesi dovrebbero riprendersi a luglio La fiducia dei consumatori CB confermerà la caduta segnalata da...
Morgan Stanley ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso sulla coppia...
Sommario: Il grano è stato il meno colpito dalle guerre commerciali globali C'è spazio per il rimbalzo delle esportazioni di...
Sommario: Le Bahamas lanciano un sistema di credenziali basato sulla blockchain Bank of America considera l'utilizzo di un sistema di memorizzazione...
Sommario: Le azioni europee prendono piede all'inizio della nuova settimana DAX (DE30) non riesce a rompere una resistenza al suo primo tentativo BMW...
Sommario: Lo scatto delle azioni cinesi è stato alimentato da un altro aumento della salute dei profitti industriali Il dollaro USA viene...
Sommario: Le cifre dell' inflazione degli Stati Uniti e dell'Europa saranno sotto i riflettori nel corso della settimana Gli indici...
Sommario: I dati sui beni durevoli sono risultati più deboli del previsto Bullard sostiene che i mercati sono più accomodanti della...
Il dollaro USA è la valuta più debole di venerdì, perdendo i guadagni di giovedì in vista del discorso di Jackson Hole da parte...
Sommario: Il Kenya prevede di utilizzare la tecnologia blockchain nei risultati del sondaggio in tempo reale La SEC americana cambierà idea...
Le prospettive per il DE30 tedesco (future su DAX) non sono cambiate molto da ieri. Il benchmark continua a oscillare tra la media mobile di 33 periodi...
Sommario: Economic Symposium a Jackson Hole attira l'attenzione in mezzo al leggero calendario macroeconomico di venerdì Ordini di beni...
Sommario: Le letture del PMI degli Stati Uniti ancora una volta hanno suggerito un deterioramento I dati sugli alloggi arrivano al di sotto delle...
Sommario: L'indice Eurozona indica il tiepido tasso di espansione ad agosto Nuovi ordini di esportazione registrano il più piccolo...
Nel pacchetto di questa settimana vi presentiamo 4 mercati che sembrano interessanti o che hanno pubblicato alcune importanti variazioni di prezzo:...
Sommario: La US Securities and Exchange Commission respinge le proposte dell'ETF di Bitcoin Nuova carta Revolut per consentire il cashback...
Credit Suisse ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione in sospeso sulla coppia con...
Sommario: Le PMI manifatturiere e dei servizi delle economie europee attirano l'attenzione prima di mezzogiorno PMI e nuove vendite di case...
