Ethereum supera i 4.000 dollari, alimentato dalla domanda aziendale

8 agosto 2025

Per la prima volta da dicembre, Ethereum (ETH) ha superato la soglia dei 4.000 dollari. Venerdì 8 agosto 2025, la criptovaluta ha raggiunto un picco poco sopra i 4.000 dollari. Questo traguardo potrebbe segnare la fine di una lotta durata otto mesi contro una significativa barriera psicologica...

Live Mercati in Sintesi

8 agosto 2025

In live alle 18:00 sul canale di Youtube di XTB, il riepilogo della settimana dei mercati con "I Mercati in Sintesi" a cura dell'analista David Pascucci. In questa live vedremo come si sta evolvendo la situazione tecnica e macro sui mercati, le aspettative sui prossimi eventi e i probabili...

Record di Sussidi

8 agosto 2025

Bank of England taglia i tassi e li porta dal 4,25% al 4% mentre esce il nuovo dato sui sussidi di disoccupazione Usa che si porta a 1974k unitá, nuovo record annuale. In questo contesto i mercati non hanno visto grandi sconvolgimenti dal fronte tecnico, i trend della settimana sono rimasti intatti...

Sentiment di mercato

Vedi quale percentuale di traders ha ora le posizioni long e quale le posizioni short.

Strumenti più in vista

Gli strumenti che hanno vinto / perso di più.

