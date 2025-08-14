Bank's Trade: USDJPY
Il Credit Suisse ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USD / JPY. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso sulla...
News di mercato
Oggi esce il PPI in Usa, unico market mover della giornata mentre in mattinata abbiamo visto l'uscita del dato del Pil Uk che ha battuto le stime e nella tarda mattinata vedremo l'uscita del Pil europeo, dati macro importanti ma che di fatto muovono poco il mercato in presenza dei dati americani....
L’argento sta vivendo un notevole rialzo dei prezzi nel 2025, posizionandosi tra le materie prime con le migliori performance nei mercati globali. Con un prezzo vicino a 38,5 USD per oncia, il metallo prezioso ha già registrato un incremento del 33% dall’inizio dell’anno, superando...
Inflazione Usa al di sotto delle aspettative e mercato che prosegue la sua dinamica rialzista senza molti problemi, un dato che di fatto avvicina sempre di piú la Fed verso un taglio dei tassi ma che di fatto non cambia assolutamente il sentiment di mercato sull'azionario. Confermate le aspettative...
Sommario: La crescita economica australiana raggiunge il suo ritmo più veloce in 6 anni, i servizi PMI per il mese di agosto I servizi cinesi...
Sommario: Angela Merkel sostiene l'idea di svuotare i derivati dell'euro a Francoforte DAX (DE30 su xStation5) verifica il livello di...
Sommario: La PMI dei servizi potrebbe essere l'ultima possibilità per la sterlina Il deficit della bilancia commerciale USA dovrebbe...
Il dollaro USA è un chiaro vincitore martedì dato che l'indice ISM punta su una solida produzione statunitense e le preoccupazioni dei...
Sommario: I membri del MPC Carney, Haldane e Tenreyro conducono le udienze sul rapporto sull'inflazione Governor Carney: "MPC non ha previsioni...
Sommario: Il dollaro americano si riprenderà? AUDUSD sul supporto chiave Le azioni europee lottano contro gli Stati Uniti Agosto...
Un calo nell'indagine più recente del settore dal Regno Unito ha fatto poco per aiutare la sterlina questa mattina, con il tasso GBP / USD che...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute GBPUSD. L'agenzia consiglia di prendere una posizione in sospeso sulla...
Sommario: I paesi dell'UEM sembrano preoccupati per la capacità del blocco di far fronte ai rialzi dei tassi d'interesse DAX (DE30...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USDJPY. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: Dati dell'indagine da Regno Unito, Stati Uniti e Canada L'ISM di produzione dovrebbe diminuire per un altro mese I banchieri...
Sommario: Il cane da guardia della Russia prevede di monitorare le valute virtuali La città giapponese testa il sistema...
Sembra che il mercato, invece di semplificarsi alla fine dell'estate, si stia complicatndo. Prima era la Turchia, una questione che non...
Sommario: La Lira turca ritorna sotto pressione; Segnala al banchiere anziano di uscire Escursione in Argentina dal 15% al 60% nel tentativo...
Sommario: Inflazione core USA PCE Y / Y: + 2,0% vs + 2,0% exp Il PIL canadese manca le previsioni. Q2 + 2,9% vs + 3,1% exp USDCAD sale a ritestare...
Sommario: L'Australia vuole sviluppare una piattaforma nazionale di blockchain L'OCSE progetta di organizzare una conferenza incentrata...
Nel pacchetto merceologico di questa settimana vi presentiamo 4 mercati che sembrano interessanti o che hanno pubblicato alcune importanti variazioni di...
Sommario: I titoli azionari europei iniziano la giornata in ampia misura, nonostante i risultati incoraggianti su Wall Street Le azioni italiane...
Sommario: L'inflazione tedesca dovrebbe accelerare in agosto Rapporto sul PIL canadese da rilasciare nel primo pomeriggio Si prevede che...
