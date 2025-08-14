Il PIL degli Stati Uniti batte le previsioni ma i mercati mostrano poche reazioni
Sommario: PIL preliminare per il secondo trimestre degli Stati Uniti: + 4,2% rispetto al + 4,0% previsto La seconda lettura vede una crescita riveduta...
Oggi esce il PPI in Usa, unico market mover della giornata mentre in mattinata abbiamo visto l'uscita del dato del Pil Uk che ha battuto le stime e nella tarda mattinata vedremo l'uscita del Pil europeo, dati macro importanti ma che di fatto muovono poco il mercato in presenza dei dati americani....
L’argento sta vivendo un notevole rialzo dei prezzi nel 2025, posizionandosi tra le materie prime con le migliori performance nei mercati globali. Con un prezzo vicino a 38,5 USD per oncia, il metallo prezioso ha già registrato un incremento del 33% dall’inizio dell’anno, superando...
Inflazione Usa al di sotto delle aspettative e mercato che prosegue la sua dinamica rialzista senza molti problemi, un dato che di fatto avvicina sempre di piú la Fed verso un taglio dei tassi ma che di fatto non cambia assolutamente il sentiment di mercato sull'azionario. Confermate le aspettative...
Sommario: Quasi la metà delle migliori università del mondo conduce corsi di crittografia Due governi locali indiani creeranno certificati...
La sterlina è in aumento rispetto a tutti i suoi corrispettivi i più importanti oggi, dopo che Martedì ha visto la valuta colpire...
Aston Martin, casa automobilistica di lusso, sta preparando un'IPO alla Borsa di Londra. Se la quotazione andrà a buon fine, Aston Martin sarà...
Questo periodo è stato dominato dai discorsi del NAFTA e mercoledì è continuo di questa vicende. Ieri abbiamo scritto di...
Sommario: Ufficio di analisi economica sta per pubblicare una stampa rivista del PIL degli Stati Uniti Le vendite di case in attesa degli Stati...
Sommario: Il commercio tra Stati Uniti e Canada si è concentrato dopo l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Messico Mnuchin si aspetta...
Sommario: Lo US30 schiaccia la resistenza, segue la US500 verso i massimi storici OIL in aumento, fai attenzione alla resistenza corrente L'USDPLN...
Sommario: La Francia sta preparando misure di emergenza per la Brexit no-deal DAX (DE30 su xStation5) flirta con il livello 12600 pts Prospettiva...
Sommario: Le vendite al dettaglio nel mese di luglio mancano le aspettative di un ampio margine I dati deboli riducono le probabilità di...
Sommario: Gli indici statunitensi hanno chiuso con nuovi massimi lunedì con Dow Jones (US30) che ha rotto la sua resistenza cruciale Stati...
Sommario: Le vendite al dettaglio svedesi dovrebbero riprendersi a luglio La fiducia dei consumatori CB confermerà la caduta segnalata da...
Morgan Stanley ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso sulla coppia...
Sommario: Il grano è stato il meno colpito dalle guerre commerciali globali C'è spazio per il rimbalzo delle esportazioni di...
Sommario: Le Bahamas lanciano un sistema di credenziali basato sulla blockchain Bank of America considera l'utilizzo di un sistema di memorizzazione...
Sommario: Le azioni europee prendono piede all'inizio della nuova settimana DAX (DE30) non riesce a rompere una resistenza al suo primo tentativo BMW...
Sommario: Lo scatto delle azioni cinesi è stato alimentato da un altro aumento della salute dei profitti industriali Il dollaro USA viene...
Sommario: Le cifre dell' inflazione degli Stati Uniti e dell'Europa saranno sotto i riflettori nel corso della settimana Gli indici...
Sommario: I dati sui beni durevoli sono risultati più deboli del previsto Bullard sostiene che i mercati sono più accomodanti della...
Il dollaro USA è la valuta più debole di venerdì, perdendo i guadagni di giovedì in vista del discorso di Jackson Hole da parte...
