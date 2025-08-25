Gli investimenti della Cina continuano a rallentare, le scorte crescono in tutto il mondo
Sommario: Un pacchetto di rilasci dall'economia cinese risulta essere misto Le azioni asiatiche guadagnano terreno a seguito di un discreto...
I mercati globali aprono la sessione di lunedì con umori contrastanti. I futures di Wall Street sono in lieve calo, mentre il CBOE Volatility Index (VIX) sale di oltre l’1,5% dopo i forti ribassi della scorsa settimana. Il dollaro USA si rafforza mentre gli investitori assimilano nuovamente...
Il Governo Usa prende il 10% di Intel, una notizia che almeno teoricamente dovrebbe far ripartire il titolo che si trova in palesi difficoltá sia dal punti di vista fondamentale che tecnico. Nel corso della settimana vedremo anche la trimestrale di Nvidia, colosso del suo settore, mentre dal punto...
Morgan Stanley ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute GBPAUD. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga sulla coppia con i...
Sommario: L'inflazione svedese dovrebbe rimanere invariata ad agosto I dati dagli Stati Uniti potrebbero stimolare un'ulteriore volatilità...
L'USDTRY sta crollando del 4,5% dopo che la banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse da già un alto livello del 17,75% ad un...
Sommario: Ricerca del Forum Economico Mondiale: Blockchain potrebbe incrementare il finanziamento del commercio di $ 1 trilione Consulente economico...
Sia il FTSE che la Sterlina sono poco cambiati nel giorno in cui i mercati attendono con impazienza i risultati di un trio di decisioni delle banche centrali....
Sommario: Tria minaccia di dimettersi dal momento che Five Star vuole assicurarsi almeno 10 miliardi di euro per il reddito base DAX (DE30 su xStation5)...
Sommario: Una forte liberazione dal mercato del lavoro dall'Australia supporta l'AUD in mattinata Il governo degli Stati Uniti chiede alla...
Sommario: La BCE e la BoE dovrebbero rimanere in attesa Grandi aspettative in vista della decisione CBRT L'inflazione core per gli IPC degli...
Sommario: Paris Saint-Germain (PSG), una delle squadre di calcio più famose e più ricche, lancia la propria moneta virtuale La Banca...
Sommario: La Banca del Canada rimane indecisa se continuare con i tassi invariati a differenza della Banca centrale europea L'inflazione...
Sommario: BCE, Bank of England, Central Reserve Bank of Turkey per decidere i tassi di giovedì Un aumento significativo dei tassi visto...
Sommario: Jean Claude Juncker ha consegnato il suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione oggi DAX (DE30 su xStation5) funziona al di sopra...
Sommario: Il ministro degli esteri canadese segna una svolta nei negoziati commerciali tesi con gli Stati Uniti Il Regno Unito e l'UE si preparano...
Sommario: I rapporti DOE e OPEC potrebbero stimolare la volatilità sul mercato petrolifero oggi La crescita della produzione industriale...
Sommario: Indici statunitensi in rosso prima della sessione di cassa La Cina chiede all'OMC l'autorizzazione a imporre sanzioni US30...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: La crescita dei salari accelera più del previsto durante tre mesi fino a luglio Il tasso di disoccupazione rimane al suo minimo...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USD / JPY. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: I repubblicani escogitano un'idea di ulteriori tagli alle tasse in vista delle elezioni del Congresso Lo yen giapponese si riduce...
