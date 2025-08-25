Breaking News
I mercati globali aprono la sessione di lunedì con umori contrastanti. I futures di Wall Street sono in lieve calo, mentre il CBOE Volatility Index (VIX) sale di oltre l’1,5% dopo i forti ribassi della scorsa settimana. Il dollaro USA si rafforza mentre gli investitori assimilano nuovamente...
Il Governo Usa prende il 10% di Intel, una notizia che almeno teoricamente dovrebbe far ripartire il titolo che si trova in palesi difficoltá sia dal punti di vista fondamentale che tecnico. Nel corso della settimana vedremo anche la trimestrale di Nvidia, colosso del suo settore, mentre dal punto...
Sommario: Engie, un gigante energetico francese, lancia una nuova impresa legata alla blockchain Stato australiano per memorizzare i dati della...
Sommario: L'inflazione norvegese sorprende al rialzo per il secondo mese consecutivo La Norges Bank ottiene un'altra conferma per avviare...
Sommario: I legislatori britannici possono trovarsi di fronte all'opposizione dei sindacati sulla Brexit DAX (DE30 su xStation5) opera ancora...
Sommario: Le elezioni svedesi si concludono con un risultato inconcludente in quanto né il blocco di centro-sinistra né quello di centro-destra...
Sommario: La produzione manifatturiera del Regno Unito dovrebbe registrare un lieve peggioramento a luglio BoE e BCE difficilmente faranno mossa...
Il dollaro USA è stato mescolato venerdì fino a oggi, con un sentimento debole sui mercati azionari e un rischio di annuncio delle tariffe....
Sommario: Il mercato attende il rapporto NFP L'oro (GOLD su xStation5) supera il canale del prezzo al rialzo La resistenza chiave è...
Sommario: Le osservazioni sul bilancio italiano emergono dall'incontro dell'Eurogruppo DAX (DE30 su xStation5) continua a spostarsi più...
Sommario: Trump non ha annunciato le tariffe, ma è previsto Gli indici statunitensi hanno ceduto al malumore, il Giappone cade da una scogliera L'EUR...
Sommario: I libri paga non agricoli dovrebbero accelerare in agosto NFP I libri paga canadesi e Ivey PMI sono in programma per il pomeriggio Il...
Sommario: Si dice che Emmanuel Macron stia guardando alle fondamenta della coalizione progressista dell'UE DAX (DE30 su xStation5) funziona...
Sommario: Il dollaro australiano spinge al ribasso mentre le altre due maggiori banche aumentano i tassi dei mutui, tuttavia le sorprese sulla bilancia...
Sommario: Il rapporto NFP affronta nuove sfide stagionali Fed per aumentare i tassi ma i dati USA sono importanti per l'orientamento EURUSD...
Citi ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione corta sulla coppia con i seguenti livelli: Entrata...
Sommario: Riksbank difficilmente cambierà le impostazioni di politica monetaria L'ISM non manifatturiero di agosto dovrebbe riprendersi...
Sommario: Il deficit commerciale degli Stati Uniti salta al massimo di 5 mesi L'equivalente canadese scende al livello più basso in...
Sommario: L'economia sudafricana entra in recessione con il PIL per il secondo trimestre consecutivo Il deprezzamento dello ZAR segnala le...
Il Credit Suisse ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USD / JPY. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso sulla...
Sommario: La crescita economica australiana raggiunge il suo ritmo più veloce in 6 anni, i servizi PMI per il mese di agosto I servizi cinesi...
