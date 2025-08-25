Pound sembra recuperare dal minimo del 2018 contro l'euro
La sterlina è in aumento rispetto a tutti i suoi corrispettivi i più importanti oggi, dopo che Martedì ha visto la valuta colpire...
News di mercato
I mercati globali aprono la sessione di lunedì con umori contrastanti. I futures di Wall Street sono in lieve calo, mentre il CBOE Volatility Index (VIX) sale di oltre l’1,5% dopo i forti ribassi della scorsa settimana. Il dollaro USA si rafforza mentre gli investitori assimilano nuovamente...
Di più
In Live alle 8:30 su Youtube il consueto appuntamento con il nostro Market Analyst, David Pascucci con Caffé e Mercati, al rubrica di XTB che ci prepara alla nuova settimana dei mercati. Clicca qui per Partecipare alla Live Link: https://youtube.com/live/fWrCCx-wde8?feature=share
Di più
Il Governo Usa prende il 10% di Intel, una notizia che almeno teoricamente dovrebbe far ripartire il titolo che si trova in palesi difficoltá sia dal punti di vista fondamentale che tecnico. Nel corso della settimana vedremo anche la trimestrale di Nvidia, colosso del suo settore, mentre dal punto...
Di più
La sterlina è in aumento rispetto a tutti i suoi corrispettivi i più importanti oggi, dopo che Martedì ha visto la valuta colpire...
Aston Martin, casa automobilistica di lusso, sta preparando un'IPO alla Borsa di Londra. Se la quotazione andrà a buon fine, Aston Martin sarà...
Questo periodo è stato dominato dai discorsi del NAFTA e mercoledì è continuo di questa vicende. Ieri abbiamo scritto di...
Sommario: Ufficio di analisi economica sta per pubblicare una stampa rivista del PIL degli Stati Uniti Le vendite di case in attesa degli Stati...
Sommario: Il commercio tra Stati Uniti e Canada si è concentrato dopo l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Messico Mnuchin si aspetta...
Sommario: Lo US30 schiaccia la resistenza, segue la US500 verso i massimi storici OIL in aumento, fai attenzione alla resistenza corrente L'USDPLN...
Sommario: La Francia sta preparando misure di emergenza per la Brexit no-deal DAX (DE30 su xStation5) flirta con il livello 12600 pts Prospettiva...
Sommario: Le vendite al dettaglio nel mese di luglio mancano le aspettative di un ampio margine I dati deboli riducono le probabilità di...
Sommario: Gli indici statunitensi hanno chiuso con nuovi massimi lunedì con Dow Jones (US30) che ha rotto la sua resistenza cruciale Stati...
Sommario: Le vendite al dettaglio svedesi dovrebbero riprendersi a luglio La fiducia dei consumatori CB confermerà la caduta segnalata da...
Morgan Stanley ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso sulla coppia...
Sommario: Il grano è stato il meno colpito dalle guerre commerciali globali C'è spazio per il rimbalzo delle esportazioni di...
Sommario: Le Bahamas lanciano un sistema di credenziali basato sulla blockchain Bank of America considera l'utilizzo di un sistema di memorizzazione...
Sommario: Le azioni europee prendono piede all'inizio della nuova settimana DAX (DE30) non riesce a rompere una resistenza al suo primo tentativo BMW...
Sommario: Lo scatto delle azioni cinesi è stato alimentato da un altro aumento della salute dei profitti industriali Il dollaro USA viene...
Sommario: Le cifre dell' inflazione degli Stati Uniti e dell'Europa saranno sotto i riflettori nel corso della settimana Gli indici...
Sommario: I dati sui beni durevoli sono risultati più deboli del previsto Bullard sostiene che i mercati sono più accomodanti della...
Il dollaro USA è la valuta più debole di venerdì, perdendo i guadagni di giovedì in vista del discorso di Jackson Hole da parte...
Sommario: Il Kenya prevede di utilizzare la tecnologia blockchain nei risultati del sondaggio in tempo reale La SEC americana cambierà idea...
Le prospettive per il DE30 tedesco (future su DAX) non sono cambiate molto da ieri. Il benchmark continua a oscillare tra la media mobile di 33 periodi...
Il Paese di residenza specificato non è operativo. Seleziona un altro Paese.
La modifica della lingua influisce sul cambio di giurisdizione e autorità di regolamentazione finanziaria