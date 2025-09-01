per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
Il 71% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro.

News di mercato

Live Caffé e Mercati

1 settembre 2025

In live alle 8:30 su Youtube la rubrica "Caffé e Mercati" dove analizzeremo in compagnia di David Pascucci, Market Analyst di XTB, la situazione macro e tecnica dei mercati con un focus particolare sui dati fondamentali della settimana.  Clicca qui per Partecipare alla Live  Link: https://www.youtube.com/live/CHBgl7WDqqs    

Di più

Calendario Economico dal 1 al 5 settembre 2025

1 settembre 2025

Lunedí 1 Settembre  - PMI Manifatturieri (Italia, Francia, Germania, Spagna, Europa, UK) - Disoccupazione Europa - Labor Day (Mercati USA Chiusi)  Martedí 2 settembre  - Inflazione Europa  - PPI Italia  - PMI Manifatturieri USA  Mercoledí...

Di più

La Settimana della Disoccupazione USA

1 settembre 2025

Si apre settembre con il labor day in Usa, giornata festiva che prevede la chiusura del cash Usa cosí come sará chiuso il London Stock Exchange. Mese che si apre quindi a velocitá ridotta, ma di fatto un mese che si apre come sempre con la prima settimana incentrata sui dati del...

Di più

5 settembre 2018
4 settembre 2018
3 settembre 2018
30 agosto 2018
29 agosto 2018

Calendario del mercato

Sentiment di mercato

Vedi quale percentuale di traders ha ora le posizioni long e quale le posizioni short.

Strumenti più in vista

Gli strumenti che hanno vinto / perso di più.

Unisciti a oltre 1.7 Milioni di investitori da tutto il mondo

Inizia ad investire Scarica subito Scarica subito