Juncker pronuncia il discorso sullo stato dell'Unione
Sommario: Jean Claude Juncker ha consegnato il suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione oggi DAX (DE30 su xStation5) funziona al di sopra...
News di mercato
In Live alle 18:00 su Youtube la rubrica "I Mercati in Sintesi" dove analizzeremo la settimana dei mercati ma soprattutto gli ultimi dati Nonfarm Payrolls e Tasso di Disoccupazione USA. Clicca qui per Partecipare alla Live Link: https://www.youtube.com/live/Tn3LV92Z-T4
Di più
I dati sul mercato del lavoro statunitense sono risultati deludenti. Nonostante le aspettative fossero intorno a 75.000, la variazione dell’occupazione è stata di soli 22.000. I dati di luglio sono stati leggermente rivisti al rialzo, ma la variazione netta su due mesi è già...
Di più
Broadcom (AVGO.US) ha pubblicato i risultati del terzo trimestre, superando significativamente le aspettative del mercato e confermando il ruolo crescente dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale. Il titolo è salito del 10,5% nel pre-market a Wall Street dopo che la società...
Di più
Sommario: Jean Claude Juncker ha consegnato il suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione oggi DAX (DE30 su xStation5) funziona al di sopra...
Sommario: Il ministro degli esteri canadese segna una svolta nei negoziati commerciali tesi con gli Stati Uniti Il Regno Unito e l'UE si preparano...
Sommario: I rapporti DOE e OPEC potrebbero stimolare la volatilità sul mercato petrolifero oggi La crescita della produzione industriale...
Sommario: Indici statunitensi in rosso prima della sessione di cassa La Cina chiede all'OMC l'autorizzazione a imporre sanzioni US30...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: La crescita dei salari accelera più del previsto durante tre mesi fino a luglio Il tasso di disoccupazione rimane al suo minimo...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USD / JPY. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: I repubblicani escogitano un'idea di ulteriori tagli alle tasse in vista delle elezioni del Congresso Lo yen giapponese si riduce...
Sommario: Si prevede che il rapporto del mercato del lavoro nel Regno Unito evidenzi un lieve aumento dei dati sulla crescita dei salari (esclusi...
Sommario: Engie, un gigante energetico francese, lancia una nuova impresa legata alla blockchain Stato australiano per memorizzare i dati della...
Sommario: L'inflazione norvegese sorprende al rialzo per il secondo mese consecutivo La Norges Bank ottiene un'altra conferma per avviare...
Sommario: I legislatori britannici possono trovarsi di fronte all'opposizione dei sindacati sulla Brexit DAX (DE30 su xStation5) opera ancora...
Sommario: Le elezioni svedesi si concludono con un risultato inconcludente in quanto né il blocco di centro-sinistra né quello di centro-destra...
Sommario: La produzione manifatturiera del Regno Unito dovrebbe registrare un lieve peggioramento a luglio BoE e BCE difficilmente faranno mossa...
Il dollaro USA è stato mescolato venerdì fino a oggi, con un sentimento debole sui mercati azionari e un rischio di annuncio delle tariffe....
Sommario: Il mercato attende il rapporto NFP L'oro (GOLD su xStation5) supera il canale del prezzo al rialzo La resistenza chiave è...
Sommario: Le osservazioni sul bilancio italiano emergono dall'incontro dell'Eurogruppo DAX (DE30 su xStation5) continua a spostarsi più...
Sommario: Trump non ha annunciato le tariffe, ma è previsto Gli indici statunitensi hanno ceduto al malumore, il Giappone cade da una scogliera L'EUR...
Sommario: I libri paga non agricoli dovrebbero accelerare in agosto NFP I libri paga canadesi e Ivey PMI sono in programma per il pomeriggio Il...
Sommario: Si dice che Emmanuel Macron stia guardando alle fondamenta della coalizione progressista dell'UE DAX (DE30 su xStation5) funziona...
Il Paese di residenza specificato non è operativo. Seleziona un altro Paese.
La modifica della lingua influisce sul cambio di giurisdizione e autorità di regolamentazione finanziaria