News di mercato

Azienda della settimana – Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

11 settembre 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede a Houston, Texas, è uno dei protagonisti chiave nel mercato delle soluzioni tecnologiche per le imprese. L’azienda è stata fondata nel 2015 a seguito della separazione dalla società originaria Hewlett-Packard, permettendole di concentrarsi...

La Fed a un bivio 🏛️ Cosa ci dice il rapporto CPI di oggi sull'economia statunitense? ⚔️

11 settembre 2025

Inflazione leggermente più alta, forte aumento delle richieste di sussidio Come previsto, l’inflazione CPI di agosto è salita al 2,9% annuo dal 2,7% precedente. L’inflazione core è rimasta elevata al 3,1% annuo. L’unica sorpresa è stata un CPI mensile...

BCE, Inflazione USA e Sussidi

11 settembre 2025

Usciti ieri i PPI Usa, i prezzi alla produzione hanno visto un calo netto dal 3,3% al 2,6%, una premessa interessante per il dato dell'inflazione Usa previsto in questo caso al rialzo dal 2,7% al 2,9%. Oggi sará il turno anche delle richieste di sussidi di disoccupazione e della decisione...

