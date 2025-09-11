DE30: Volkswagen sta per lasciare l'Iran per le sanzioni degli Stati Uniti
In sintesi: Draghi sollecita lo sviluppo dello strumento di stabilizzazione fiscale prima della prossima crisi Il DAX (DE30 su xStation5)...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede a Houston, Texas, è uno dei protagonisti chiave nel mercato delle soluzioni tecnologiche per le imprese. L’azienda è stata fondata nel 2015 a seguito della separazione dalla società originaria Hewlett-Packard, permettendole di concentrarsi...
Inflazione leggermente più alta, forte aumento delle richieste di sussidio Come previsto, l’inflazione CPI di agosto è salita al 2,9% annuo dal 2,7% precedente. L’inflazione core è rimasta elevata al 3,1% annuo. L’unica sorpresa è stata un CPI mensile...
Usciti ieri i PPI Usa, i prezzi alla produzione hanno visto un calo netto dal 3,3% al 2,6%, una premessa interessante per il dato dell'inflazione Usa previsto in questo caso al rialzo dal 2,7% al 2,9%. Oggi sará il turno anche delle richieste di sussidi di disoccupazione e della decisione...
Ieri: "La guerra commerciale non può con il mercato azionario" Le borse hanno registrato aumenti generalizzati nonostante l'imposizione...
Oracle Corp. è una della azienda tecnologiche che combina l’evoluzione tecnologiche, con la diffusione dei nuovi strumenti. I punti...
Situazione stabile oggi, senza particolari sussulti, il Dax apre poco sotto la linea di fuoco dei 12090 mentre Oro e Petrolio rimangono stabili intorno...
La settimana scorsa abbiamo lasciato un'eredità rialzista che influenzerà positivamente in questa settimana, per la prima volta in molto...
Partenza negativa sui mercati causa le nuove e probabili imposizioni commerciali tra USA e Cina, che porta i listini asiatici sotto pressioni. La settimana...
Sommario: La crescita dei prezzi di base perde le aspettative ad agosto Riksbank sembra improbabile che possa premere il grilletto quest'anno Ulteriore...
Sommario: Mark Carney ha espresso osservazioni riguardo alla prospettiva post-Brexit DAX (DE30 su xStation5) si sposta sopra la media mobile a...
Sommario: Un pacchetto di rilasci dall'economia cinese risulta essere misto Le azioni asiatiche guadagnano terreno a seguito di un discreto...
Morgan Stanley ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute GBPAUD. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga sulla coppia con i...
Sommario: L'inflazione svedese dovrebbe rimanere invariata ad agosto I dati dagli Stati Uniti potrebbero stimolare un'ulteriore volatilità...
L'USDTRY sta crollando del 4,5% dopo che la banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse da già un alto livello del 17,75% ad un...
Sommario: Ricerca del Forum Economico Mondiale: Blockchain potrebbe incrementare il finanziamento del commercio di $ 1 trilione Consulente economico...
Sia il FTSE che la Sterlina sono poco cambiati nel giorno in cui i mercati attendono con impazienza i risultati di un trio di decisioni delle banche centrali....
Sommario: Tria minaccia di dimettersi dal momento che Five Star vuole assicurarsi almeno 10 miliardi di euro per il reddito base DAX (DE30 su xStation5)...
Sommario: Una forte liberazione dal mercato del lavoro dall'Australia supporta l'AUD in mattinata Il governo degli Stati Uniti chiede alla...
Sommario: La BCE e la BoE dovrebbero rimanere in attesa Grandi aspettative in vista della decisione CBRT L'inflazione core per gli IPC degli...
