La principale squadra di calcio francese lancia la sua criptovaluta
Sommario: Paris Saint-Germain (PSG), una delle squadre di calcio più famose e più ricche, lancia la propria moneta virtuale La Banca...
News di mercato
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede a Houston, Texas, è uno dei protagonisti chiave nel mercato delle soluzioni tecnologiche per le imprese. L’azienda è stata fondata nel 2015 a seguito della separazione dalla società originaria Hewlett-Packard, permettendole di concentrarsi...
Inflazione leggermente più alta, forte aumento delle richieste di sussidio Come previsto, l’inflazione CPI di agosto è salita al 2,9% annuo dal 2,7% precedente. L’inflazione core è rimasta elevata al 3,1% annuo. L’unica sorpresa è stata un CPI mensile...
Usciti ieri i PPI Usa, i prezzi alla produzione hanno visto un calo netto dal 3,3% al 2,6%, una premessa interessante per il dato dell'inflazione Usa previsto in questo caso al rialzo dal 2,7% al 2,9%. Oggi sará il turno anche delle richieste di sussidi di disoccupazione e della decisione...
Sommario: La Banca del Canada rimane indecisa se continuare con i tassi invariati a differenza della Banca centrale europea L'inflazione...
Sommario: BCE, Bank of England, Central Reserve Bank of Turkey per decidere i tassi di giovedì Un aumento significativo dei tassi visto...
Sommario: Jean Claude Juncker ha consegnato il suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione oggi DAX (DE30 su xStation5) funziona al di sopra...
Sommario: Il ministro degli esteri canadese segna una svolta nei negoziati commerciali tesi con gli Stati Uniti Il Regno Unito e l'UE si preparano...
Sommario: I rapporti DOE e OPEC potrebbero stimolare la volatilità sul mercato petrolifero oggi La crescita della produzione industriale...
Sommario: Indici statunitensi in rosso prima della sessione di cassa La Cina chiede all'OMC l'autorizzazione a imporre sanzioni US30...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: La crescita dei salari accelera più del previsto durante tre mesi fino a luglio Il tasso di disoccupazione rimane al suo minimo...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USD / JPY. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: I repubblicani escogitano un'idea di ulteriori tagli alle tasse in vista delle elezioni del Congresso Lo yen giapponese si riduce...
Sommario: Si prevede che il rapporto del mercato del lavoro nel Regno Unito evidenzi un lieve aumento dei dati sulla crescita dei salari (esclusi...
Sommario: Engie, un gigante energetico francese, lancia una nuova impresa legata alla blockchain Stato australiano per memorizzare i dati della...
Sommario: L'inflazione norvegese sorprende al rialzo per il secondo mese consecutivo La Norges Bank ottiene un'altra conferma per avviare...
Sommario: I legislatori britannici possono trovarsi di fronte all'opposizione dei sindacati sulla Brexit DAX (DE30 su xStation5) opera ancora...
Sommario: Le elezioni svedesi si concludono con un risultato inconcludente in quanto né il blocco di centro-sinistra né quello di centro-destra...
Sommario: La produzione manifatturiera del Regno Unito dovrebbe registrare un lieve peggioramento a luglio BoE e BCE difficilmente faranno mossa...
Il dollaro USA è stato mescolato venerdì fino a oggi, con un sentimento debole sui mercati azionari e un rischio di annuncio delle tariffe....
Sommario: Il mercato attende il rapporto NFP L'oro (GOLD su xStation5) supera il canale del prezzo al rialzo La resistenza chiave è...
Sommario: Le osservazioni sul bilancio italiano emergono dall'incontro dell'Eurogruppo DAX (DE30 su xStation5) continua a spostarsi più...
