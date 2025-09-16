per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
News di mercato

Inflazione Italia in calo da 1,7% a 1,6%

16 settembre 2025

Inflazione italiana in calo da 1,7% a 1,6%, un calo che al momento non preoccupa e che segna una certa stabilitá dell'economia italiana che rimane in una sorta di condizione stabile con dei dati che risultano ottimali ad eccezione di un Pil che stenta a decollare.  In calo i prezzi...

Nuovi Massimi Azionario

16 settembre 2025

Salita senza sosta per i mercati azionari che ieri hanno visto nuovi massimi, cosi come succede da qualche giorno a questa parte. I rendimenti dell'obbligazionario continuano il loro calo in modo leggero, il tutto in attesa della Fed che secondo le stime dovrebbe tagliare i tassi di interesse domani....

Crypto news: Bitcoin cerca di mantenere un trend rialzista nonostante l'aumento degli afflussi di ETF 📈

15 settembre 2025

Bitcoin si aggira intorno ai 115.000$, mantenendo i guadagni recenti all’inizio della settimana. Il sentiment si è leggermente indebolito dopo che i futures del Nasdaq e dell’S&P 500 sono scesi a seguito di notizie su un’indagine antitrust su Nvidia. Ethereum è in...

