I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
19 settembre 2025

Alle 18:00 su Youtube, la consueta Live del Venerdí con i "Mercati in Sintesi", dove analizzeremo quanto é successo questa settimana e come sta evolvendo lo scenario macro e tecnico. Oggi focus su Fed, BoJ e i massimi dei mercati azionari  Clicca qui per Partecipare alla...

La BoJ fa una pausa da falco; Ueda modera le speculazioni di mercato 🎙️

19 settembre 2025

  La BOJ ha mantenuto il tasso di riferimento allo 0,50% con una votazione divisa 7–2; Hajime Takata e Naoki Tamura hanno votato per un aumento allo 0,75%. Un nuovo passo verso la normalizzazione: la BOJ inizierà a vendere le proprie partecipazioni in ETF (e J-REIT), con linee...

BoJ Tassi Fermi

19 settembre 2025

La Bank of Japan lascia i tassi fermi allo 0,5% mentre l'inflazione cala al 2,7%, ancora alta e ben al di sopra del target del 2%. Il Nikkei crolla di oltre il -1,5% andando cosí a vendere i massimi assoluti mentre i titoli di Stato vedono i rendimenti salire leggermente all'1,63% sulla...

