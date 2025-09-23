per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
News di mercato

Tutto sui Massimi

23 settembre 2025

Mercati "tutti" sui massimi, azionario, materie prime, un trend che sembra non avere una fine. I mercati non presentano alcun segno di ritracciamento e continuano la loro corsa al rialzo senza sosta, una dinamica tecnica rialzista che non presenta criticitá se non per i fondamentali...

Crypto news: Bitcoin ed Ethereum crollano tra profitti e copertura della domanda📉

22 settembre 2025

Le criptovalute hanno aperto la sessione di trading di lunedì con forti cali, mentre un’ondata di vendite ha generato quasi 1,7 miliardi di dollari in liquidazioni. L’indice del dollaro USA scende oggi di oltre lo 0,2%, ma questo non si è tradotto in un rimbalzo del prezzo del...

Live Caffé e Mercati

22 settembre 2025

In Live alle 8:30 su Youtube il consueto appuntamento con la rubrica "Caffé e Mercati", la rubrica di Xtb dove analizziamo i dati della settimana con un analisi di tipo tecnico utile per la settimana entrante. Argento da record e mercati azionari ancora sui massimi dopo la Fed.  Clicca...

