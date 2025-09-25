per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
News di mercato

Stock della settimana - Salesforce Inc. (25.09.2025)

25 settembre 2025

Salesforce, Inc. è un’azienda tecnologica americana con sede a San Francisco, riconosciuta come leader globale nel settore del software per la Customer Relationship Management (CRM). Grazie a una strategia di sviluppo costante, numerose acquisizioni e innovazioni nell’intelligenza...

Enorme revisione al rialzo del PIL. Minori richieste di rimborso. L'EUR/USD testa 1,17

25 settembre 2025

Il PIL finale del secondo trimestre è stato rivisto al rialzo al 3,8% (atteso: 3,3%; lettura precedente: 3,3%; Q1: -0,5%). La revisione positiva è stata dovuta principalmente al contributo delle esportazioni nette, risultate migliori rispetto alle letture precedenti. Indice...

PIL USA e Sussidi

25 settembre 2025

Mercati che provano a scendere in Usa ma con moltissima cautela, ribassi veramente minimi con bassa intensitá. Nel frattempo si attendono i dati di oggi, quelli piú importanti con il Pil Usa e le richieste di sussidi di disoccupazione, dati che di fatto ultimamente non stanno muovendo il...

