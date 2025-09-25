Breaking News
Partenza negativa sui mercati causa le nuove e probabili imposizioni commerciali tra USA e Cina, che porta i listini asiatici sotto pressioni. La settimana...
News di mercato
Salesforce, Inc. è un’azienda tecnologica americana con sede a San Francisco, riconosciuta come leader globale nel settore del software per la Customer Relationship Management (CRM). Grazie a una strategia di sviluppo costante, numerose acquisizioni e innovazioni nell’intelligenza...
Il PIL finale del secondo trimestre è stato rivisto al rialzo al 3,8% (atteso: 3,3%; lettura precedente: 3,3%; Q1: -0,5%). La revisione positiva è stata dovuta principalmente al contributo delle esportazioni nette, risultate migliori rispetto alle letture precedenti. Indice...
Mercati che provano a scendere in Usa ma con moltissima cautela, ribassi veramente minimi con bassa intensitá. Nel frattempo si attendono i dati di oggi, quelli piú importanti con il Pil Usa e le richieste di sussidi di disoccupazione, dati che di fatto ultimamente non stanno muovendo il...
Sommario: La crescita dei prezzi di base perde le aspettative ad agosto Riksbank sembra improbabile che possa premere il grilletto quest'anno Ulteriore...
Sommario: Mark Carney ha espresso osservazioni riguardo alla prospettiva post-Brexit DAX (DE30 su xStation5) si sposta sopra la media mobile a...
Sommario: Un pacchetto di rilasci dall'economia cinese risulta essere misto Le azioni asiatiche guadagnano terreno a seguito di un discreto...
Morgan Stanley ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute GBPAUD. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga sulla coppia con i...
Sommario: L'inflazione svedese dovrebbe rimanere invariata ad agosto I dati dagli Stati Uniti potrebbero stimolare un'ulteriore volatilità...
L'USDTRY sta crollando del 4,5% dopo che la banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse da già un alto livello del 17,75% ad un...
Sommario: Ricerca del Forum Economico Mondiale: Blockchain potrebbe incrementare il finanziamento del commercio di $ 1 trilione Consulente economico...
Sia il FTSE che la Sterlina sono poco cambiati nel giorno in cui i mercati attendono con impazienza i risultati di un trio di decisioni delle banche centrali....
Sommario: Tria minaccia di dimettersi dal momento che Five Star vuole assicurarsi almeno 10 miliardi di euro per il reddito base DAX (DE30 su xStation5)...
Sommario: Una forte liberazione dal mercato del lavoro dall'Australia supporta l'AUD in mattinata Il governo degli Stati Uniti chiede alla...
Sommario: La BCE e la BoE dovrebbero rimanere in attesa Grandi aspettative in vista della decisione CBRT L'inflazione core per gli IPC degli...
Sommario: Paris Saint-Germain (PSG), una delle squadre di calcio più famose e più ricche, lancia la propria moneta virtuale La Banca...
Sommario: La Banca del Canada rimane indecisa se continuare con i tassi invariati a differenza della Banca centrale europea L'inflazione...
Sommario: BCE, Bank of England, Central Reserve Bank of Turkey per decidere i tassi di giovedì Un aumento significativo dei tassi visto...
Sommario: Jean Claude Juncker ha consegnato il suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione oggi DAX (DE30 su xStation5) funziona al di sopra...
Sommario: Il ministro degli esteri canadese segna una svolta nei negoziati commerciali tesi con gli Stati Uniti Il Regno Unito e l'UE si preparano...
Sommario: I rapporti DOE e OPEC potrebbero stimolare la volatilità sul mercato petrolifero oggi La crescita della produzione industriale...
Sommario: Indici statunitensi in rosso prima della sessione di cassa La Cina chiede all'OMC l'autorizzazione a imporre sanzioni US30...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
