I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
26 settembre 2025

In live alle 18:00 sul canale Youtube di XTB Italia il consueto appuntamento con i "Mercati in Sintesi", la rubrica settimanale che si occupa di analizzare l'andamento della settimana dal punto di vista fondamentale e dal punto di vista tecnico.  Clicca qui per Partecipare alla...

PIL USA forte

26 settembre 2025

Esce ieri il dato sul Pil Usa al 3,8%, un dato fortemente superiore a quello della proiezione precedente che vedeva un 3,3%. Oggi sará la volta del Pce che di fatto é previsto in rialzo dal 2,6% al 2,7%, un dato che potrebbe muovere il mercato nella giornata. Per il momento i mercati azionari...

Stock della settimana - Salesforce Inc. (25.09.2025)

25 settembre 2025

Salesforce, Inc. è un’azienda tecnologica americana con sede a San Francisco, riconosciuta come leader globale nel settore del software per la Customer Relationship Management (CRM). Grazie a una strategia di sviluppo costante, numerose acquisizioni e innovazioni nell’intelligenza...

