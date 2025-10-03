Ritorno di tori nelle cripto, Ethereum sale del 12%
Sommario: Ricerca del Forum Economico Mondiale: Blockchain potrebbe incrementare il finanziamento del commercio di $ 1 trilione Consulente economico...
In live alle 18:00 la diretta "I Mercati in Sintesi" dove andremo ad analizzare l'attuale situazione dopo lo shutdown in Usa e il conseguente blocco dell'uscita dei dati macro.
I prezzi del cacao scendono di oltre il 4% oggi, segnando il terzo giorno del mese e al contempo il terzo giorno della stagione principale ufficiale 2025/2026. Dall’inizio di questa settimana il calo ha superato il 10%. Negli ultimi tre mesi (escludendo i costi di rollover) i prezzi sono crollati...
Come abbiamo giá ribadito nelle scorse settimane, i mercati rimangono tecnici in attesa di una svolta sui prezzi, una svolta che tarda ad arrivare e che non si manifesta anche grazie allo shutdown che ha di fatto messo un freno ai possibili market mover dei dati del mercato del lavoro. Nasdaq...
Sia il FTSE che la Sterlina sono poco cambiati nel giorno in cui i mercati attendono con impazienza i risultati di un trio di decisioni delle banche centrali....
Sommario: Tria minaccia di dimettersi dal momento che Five Star vuole assicurarsi almeno 10 miliardi di euro per il reddito base DAX (DE30 su xStation5)...
Sommario: Una forte liberazione dal mercato del lavoro dall'Australia supporta l'AUD in mattinata Il governo degli Stati Uniti chiede alla...
Sommario: La BCE e la BoE dovrebbero rimanere in attesa Grandi aspettative in vista della decisione CBRT L'inflazione core per gli IPC degli...
Sommario: Paris Saint-Germain (PSG), una delle squadre di calcio più famose e più ricche, lancia la propria moneta virtuale La Banca...
Sommario: La Banca del Canada rimane indecisa se continuare con i tassi invariati a differenza della Banca centrale europea L'inflazione...
Sommario: BCE, Bank of England, Central Reserve Bank of Turkey per decidere i tassi di giovedì Un aumento significativo dei tassi visto...
Sommario: Jean Claude Juncker ha consegnato il suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione oggi DAX (DE30 su xStation5) funziona al di sopra...
Sommario: Il ministro degli esteri canadese segna una svolta nei negoziati commerciali tesi con gli Stati Uniti Il Regno Unito e l'UE si preparano...
Sommario: I rapporti DOE e OPEC potrebbero stimolare la volatilità sul mercato petrolifero oggi La crescita della produzione industriale...
Sommario: Indici statunitensi in rosso prima della sessione di cassa La Cina chiede all'OMC l'autorizzazione a imporre sanzioni US30...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: La crescita dei salari accelera più del previsto durante tre mesi fino a luglio Il tasso di disoccupazione rimane al suo minimo...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USD / JPY. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: I repubblicani escogitano un'idea di ulteriori tagli alle tasse in vista delle elezioni del Congresso Lo yen giapponese si riduce...
Sommario: Si prevede che il rapporto del mercato del lavoro nel Regno Unito evidenzi un lieve aumento dei dati sulla crescita dei salari (esclusi...
Sommario: Engie, un gigante energetico francese, lancia una nuova impresa legata alla blockchain Stato australiano per memorizzare i dati della...
Sommario: L'inflazione norvegese sorprende al rialzo per il secondo mese consecutivo La Norges Bank ottiene un'altra conferma per avviare...
Sommario: I legislatori britannici possono trovarsi di fronte all'opposizione dei sindacati sulla Brexit DAX (DE30 su xStation5) opera ancora...
