SEK leggermente più alto dopo elezioni indecise
Sommario: Le elezioni svedesi si concludono con un risultato inconcludente in quanto né il blocco di centro-sinistra né quello di centro-destra...
News di mercato
In live alle 18:00 la diretta "I Mercati in Sintesi" dove andremo ad analizzare l'attuale situazione dopo lo shutdown in Usa e il conseguente blocco dell'uscita dei dati macro. Alle 18:00 sul canale Youtube di XTB con David Pascucci Clicca qui per partecipare alla Live Link: https://www.youtube.com/live/djXW33DFvMM
Di più
I prezzi del cacao scendono di oltre il 4% oggi, segnando il terzo giorno del mese e al contempo il terzo giorno della stagione principale ufficiale 2025/2026. Dall’inizio di questa settimana il calo ha superato il 10%. Negli ultimi tre mesi (escludendo i costi di rollover) i prezzi sono crollati...
Di più
Come abbiamo giá ribadito nelle scorse settimane, i mercati rimangono tecnici in attesa di una svolta sui prezzi, una svolta che tarda ad arrivare e che non si manifesta anche grazie allo shutdown che ha di fatto messo un freno ai possibili market mover dei dati del mercato del lavoro. Nasdaq...
Di più
Sommario: Le elezioni svedesi si concludono con un risultato inconcludente in quanto né il blocco di centro-sinistra né quello di centro-destra...
Sommario: La produzione manifatturiera del Regno Unito dovrebbe registrare un lieve peggioramento a luglio BoE e BCE difficilmente faranno mossa...
Il dollaro USA è stato mescolato venerdì fino a oggi, con un sentimento debole sui mercati azionari e un rischio di annuncio delle tariffe....
Sommario: Il mercato attende il rapporto NFP L'oro (GOLD su xStation5) supera il canale del prezzo al rialzo La resistenza chiave è...
Sommario: Le osservazioni sul bilancio italiano emergono dall'incontro dell'Eurogruppo DAX (DE30 su xStation5) continua a spostarsi più...
Sommario: Trump non ha annunciato le tariffe, ma è previsto Gli indici statunitensi hanno ceduto al malumore, il Giappone cade da una scogliera L'EUR...
Sommario: I libri paga non agricoli dovrebbero accelerare in agosto NFP I libri paga canadesi e Ivey PMI sono in programma per il pomeriggio Il...
Sommario: Si dice che Emmanuel Macron stia guardando alle fondamenta della coalizione progressista dell'UE DAX (DE30 su xStation5) funziona...
Sommario: Il dollaro australiano spinge al ribasso mentre le altre due maggiori banche aumentano i tassi dei mutui, tuttavia le sorprese sulla bilancia...
Sommario: Il rapporto NFP affronta nuove sfide stagionali Fed per aumentare i tassi ma i dati USA sono importanti per l'orientamento EURUSD...
Citi ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione corta sulla coppia con i seguenti livelli: Entrata...
Sommario: Riksbank difficilmente cambierà le impostazioni di politica monetaria L'ISM non manifatturiero di agosto dovrebbe riprendersi...
Sommario: Il deficit commerciale degli Stati Uniti salta al massimo di 5 mesi L'equivalente canadese scende al livello più basso in...
Sommario: L'economia sudafricana entra in recessione con il PIL per il secondo trimestre consecutivo Il deprezzamento dello ZAR segnala le...
Il Credit Suisse ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USD / JPY. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso sulla...
Sommario: La crescita economica australiana raggiunge il suo ritmo più veloce in 6 anni, i servizi PMI per il mese di agosto I servizi cinesi...
Sommario: Angela Merkel sostiene l'idea di svuotare i derivati dell'euro a Francoforte DAX (DE30 su xStation5) verifica il livello di...
Sommario: La PMI dei servizi potrebbe essere l'ultima possibilità per la sterlina Il deficit della bilancia commerciale USA dovrebbe...
Il dollaro USA è un chiaro vincitore martedì dato che l'indice ISM punta su una solida produzione statunitense e le preoccupazioni dei...
Sommario: I membri del MPC Carney, Haldane e Tenreyro conducono le udienze sul rapporto sull'inflazione Governor Carney: "MPC non ha previsioni...
Il Paese di residenza specificato non è operativo. Seleziona un altro Paese.
La modifica della lingua influisce sul cambio di giurisdizione e autorità di regolamentazione finanziaria