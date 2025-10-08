per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
News di mercato

NZDUSD ai minimi degli ultimi 6 mesi dopo l'inaspettato taglio dei tassi della RBNZ ✂️

8 ottobre 2025

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha annunciato un taglio dei tassi di interesse di 50 punti base, superiore alle attese, portando l’Official Cash Rate (OCR) al 2,50% in risposta al rallentamento della crescita economica e all’ampliamento del divario di domanda. Il Comitato ha osservato...

Azione del mese: Meta vincerà la corsa all'intelligenza artificiale?

7 ottobre 2025

Le azioni Meta sono salite del 22% nel 2025, ma ciò non significa che siano fuori portata. Il mercato non attribuisce ancora a Meta un valore sufficientemente alto. Quanto valgono realmente le azioni Meta?     Il business di Meta Meta suddivide la propria attività in...

Spread Francia Italia positivo

7 ottobre 2025

Prosegue ancora lo shutdown in Usa, una situazione assolutamente di rilievo per quanto riguarda la dinamica dei mercati a breve e lungo termine in quanto non é prevista l'uscita dei dati macroeconomici piú importanti e che fanno da market mover. Nel frattempo la crisi di governo in...

