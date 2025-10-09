per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
News di mercato

Stock della settimana - Super Micro Computer (09.10.2025)

9 ottobre 2025

Super Micro Computer: Il fornitore di infrastrutture AI diventerà il prossimo gigante tecnologico o è solo hype? In soli due anni, Super Micro Computer (SMCI) è passata da produttore di server di nicchia a una delle aziende più interessanti del mercato azionario statunitense....

Le azioni di Amazon cercano di riprendersi 📈Il Prime Big Deal Day di Amazon mostrerà le capacità dell'intelligenza artificiale?

9 ottobre 2025

Azioni Amazon e Performance Recenti Amazon shares sono salite di oltre 1,5% nel primo giorno del Prime Big Deal Day, contro un +1,1% del Nasdaq 100 e +0,5% dell’S&P 500, riflettendo ottimismo per possibili miglioramenti nell’e-commerce nel cruciale quarto trimestre stagionale. Year-to-date,...

Svalutazione del mercato: perché gli investitori cercano rifugio nell'oro

9 ottobre 2025

Nei mercati finanziari, il cosiddetto “debasement trade” indica una strategia d’investimento volta a proteggere il potere d’acquisto dall’attuale svalutazione della moneta fiat. L’idea è semplice: quando governi e banche centrali espandono la massa monetaria...

