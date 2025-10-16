per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
Il 71% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro.

News di mercato

Inflazione Italia stabile a 1,6%

16 ottobre 2025

Inflazione Italia a 1,6%, il dato é stabile rispetto a quello rilevato il mese scorso. La componente energetica gioca un ruolo fondamentale nel calcolo dell'inflazione che vede delle divergenze sostanziali tra i prezzi dell'energia e il restante paniere di prezzi.  I prezzi dell'energia...

Di più

BTP ripresa, oggi l'Inflazione

16 ottobre 2025

Mercati ingessati sui massimi, i titoli di Stato si riprendono e calano i rendimenti mentre l'oro raggiunge nuovi record e supera i 4220 dollari l'oncia in una marcia infinita verso l'alto. La situazione tecnica risulta ancora in fase di test soprattutto sul Nasdaq, il Nikkei prosegue ancora...

Di più

I prezzi del cacao si stabilizzano prima dell'elaborazione dei dati: le notizie negative sono state scontate?

15 ottobre 2025

I prezzi del cacao si mantengono stabili intorno a 5.800 $/tonnellata, mostrando una resilienza notevole per la terza sessione consecutiva, soprattutto oggi, nonostante la pubblicazione di dati eccezionalmente negativi sulla lavorazione in Malesia e Brasile, con cifre deboli attese domani anche in Europa...

Di più

7 settembre 2018
6 settembre 2018
5 settembre 2018
4 settembre 2018

Calendario del mercato

Sentiment di mercato

Vedi quale percentuale di traders ha ora le posizioni long e quale le posizioni short.

Strumenti più in vista

Gli strumenti che hanno vinto / perso di più.

Unisciti a oltre 1.7 Milioni di investitori da tutto il mondo

Inizia ad investire Scarica subito Scarica subito