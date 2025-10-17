per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
17 ottobre 2025

In diretta su Youtube alle 18 la consueta live del venerdí dove andiamo ad analizzare l'andamento della settimana dal punto di vista fondamentale e tecnico.  Clicca qui per Partecipare alla Live  Link: https://www.youtube.com/live/8w2WCdUEWGs  

La febbre dell'intelligenza artificiale: è una bolla o continuerà a crescere?

17 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale è passata dall’essere una promessa a diventare la forza trainante di una nuova era del mercato azionario. L’S&P 500 ha iniziato l’attuale fase rialzista il 12 ottobre 2022, poco prima del lancio di ChatGPT. Da allora ha guadagnato l’85%....

RECAP ITALIA: Btp Valore, Inflazione e Mercati

17 ottobre 2025

Notizia della settimana sicuramente riguarda il comparto obbligazionario che vede i rendimenti dei titoli di Stato al ribasso nella settimana della comunicazione delle cedole del nuovo Btp Valore che verrá emesso tra il 20 e il 24 ottobre. Nel frattempo esce l'inflazione italiana stabile a...

