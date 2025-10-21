per saperne di più
News di mercato

Gli Stati Uniti stanno copiando la Cina? Il governo acquisisce partecipazioni in Intel, MP Materials e altre aziende.

21 ottobre 2025

Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno investito in diverse aziende considerate tra le più strategiche e importanti del paese, garantendo che possano produrre i propri semiconduttori, estrarre le proprie terre rare e produrre il proprio acciaio senza dipendere da terzi. Quanto fatto dall’amministrazione...

Mercati al Test dei Massimi

21 ottobre 2025

Una giornata tecnica quella che ci aspetta, con il Nikkei che prosegue il suo trend rialzista con un leggero balzo del +0,4% sul cash, nel frattempo il Bitcoin scende di oltre il -2,5% fallendo un test di massimi di breve interessante intorno area 111.900. La situazione macroeconomica é ancora...

Notizie sulle criptovalute: Bitcoin ed Ethereum di nuovo in ascesa 📈

20 ottobre 2025

I recenti cali su Wall Street e le rinnovate paure di una guerra commerciale con la Cina hanno scatenato una forte svendita di Bitcoin. Dal 10 agosto, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è scesa di oltre 600 miliardi di dollari. Questa deleveraging su larga scala potrebbe...

