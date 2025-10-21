L'USDRY precipita dopo un drammatico aumento dei tassi d'interesse in Turchia!
L'USDTRY sta crollando del 4,5% dopo che la banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse da già un alto livello del 17,75% ad un...
Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno investito in diverse aziende considerate tra le più strategiche e importanti del paese, garantendo che possano produrre i propri semiconduttori, estrarre le proprie terre rare e produrre il proprio acciaio senza dipendere da terzi. Quanto fatto dall’amministrazione...
Una giornata tecnica quella che ci aspetta, con il Nikkei che prosegue il suo trend rialzista con un leggero balzo del +0,4% sul cash, nel frattempo il Bitcoin scende di oltre il -2,5% fallendo un test di massimi di breve interessante intorno area 111.900. La situazione macroeconomica é ancora...
I recenti cali su Wall Street e le rinnovate paure di una guerra commerciale con la Cina hanno scatenato una forte svendita di Bitcoin. Dal 10 agosto, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è scesa di oltre 600 miliardi di dollari. Questa deleveraging su larga scala potrebbe...
Sommario: Ricerca del Forum Economico Mondiale: Blockchain potrebbe incrementare il finanziamento del commercio di $ 1 trilione Consulente economico...
Sia il FTSE che la Sterlina sono poco cambiati nel giorno in cui i mercati attendono con impazienza i risultati di un trio di decisioni delle banche centrali....
Sommario: Tria minaccia di dimettersi dal momento che Five Star vuole assicurarsi almeno 10 miliardi di euro per il reddito base DAX (DE30 su xStation5)...
Sommario: Una forte liberazione dal mercato del lavoro dall'Australia supporta l'AUD in mattinata Il governo degli Stati Uniti chiede alla...
Sommario: La BCE e la BoE dovrebbero rimanere in attesa Grandi aspettative in vista della decisione CBRT L'inflazione core per gli IPC degli...
Sommario: Paris Saint-Germain (PSG), una delle squadre di calcio più famose e più ricche, lancia la propria moneta virtuale La Banca...
Sommario: La Banca del Canada rimane indecisa se continuare con i tassi invariati a differenza della Banca centrale europea L'inflazione...
Sommario: BCE, Bank of England, Central Reserve Bank of Turkey per decidere i tassi di giovedì Un aumento significativo dei tassi visto...
Sommario: Jean Claude Juncker ha consegnato il suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione oggi DAX (DE30 su xStation5) funziona al di sopra...
Sommario: Il ministro degli esteri canadese segna una svolta nei negoziati commerciali tesi con gli Stati Uniti Il Regno Unito e l'UE si preparano...
Sommario: I rapporti DOE e OPEC potrebbero stimolare la volatilità sul mercato petrolifero oggi La crescita della produzione industriale...
Sommario: Indici statunitensi in rosso prima della sessione di cassa La Cina chiede all'OMC l'autorizzazione a imporre sanzioni US30...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: La crescita dei salari accelera più del previsto durante tre mesi fino a luglio Il tasso di disoccupazione rimane al suo minimo...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USD / JPY. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: I repubblicani escogitano un'idea di ulteriori tagli alle tasse in vista delle elezioni del Congresso Lo yen giapponese si riduce...
Sommario: Si prevede che il rapporto del mercato del lavoro nel Regno Unito evidenzi un lieve aumento dei dati sulla crescita dei salari (esclusi...
Sommario: Engie, un gigante energetico francese, lancia una nuova impresa legata alla blockchain Stato australiano per memorizzare i dati della...
Sommario: L'inflazione norvegese sorprende al rialzo per il secondo mese consecutivo La Norges Bank ottiene un'altra conferma per avviare...
