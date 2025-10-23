per saperne di più
News di mercato

Utili IBM: crescita lenta e previsioni scadenti

23 ottobre 2025

IBM ha pubblicato ieri i suoi risultati, che a prima vista apparivano solidi. Il fatturato e l’utile per azione hanno superato le aspettative del mercato, e il flusso di cassa libero è aumentato significativamente su base annua. Nonostante ciò, la reazione degli investitori è...

Tesla perde l'1,30% nonostante i ricavi trimestrali record 🔎

23 ottobre 2025

Tesla ha registrato ricavi trimestrali record e un flusso di cassa libero significativamente più elevato, trainati dal numero più alto di consegne di veicoli nella sua storia e da installazioni record di sistemi di accumulo energetico. I margini del settore automobilistico restano inferiori...

Rimbalzo Oro e Argento

23 ottobre 2025

Mercati azionari che chiudono la giornata di ieri in negativo, Tesla non convince dopo la trimestrale mentre oro e argento provano a rimbalzare dopo i forti ribassi. Al momento una situazione che comunque non vede uno sblocco dello shutdown, quindi nessuna evoluzione della situazione attuale. Oggi abbiamo...

