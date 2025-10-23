Breaking News
Segnali di stabilità per quanto riguarda gli indici Europei, con una apertura leggermente al ribasso ma comunque soddisfacente dopo le ultime due...
News di mercato
IBM ha pubblicato ieri i suoi risultati, che a prima vista apparivano solidi. Il fatturato e l’utile per azione hanno superato le aspettative del mercato, e il flusso di cassa libero è aumentato significativamente su base annua. Nonostante ciò, la reazione degli investitori è...
Tesla ha registrato ricavi trimestrali record e un flusso di cassa libero significativamente più elevato, trainati dal numero più alto di consegne di veicoli nella sua storia e da installazioni record di sistemi di accumulo energetico. I margini del settore automobilistico restano inferiori...
Mercati azionari che chiudono la giornata di ieri in negativo, Tesla non convince dopo la trimestrale mentre oro e argento provano a rimbalzare dopo i forti ribassi. Al momento una situazione che comunque non vede uno sblocco dello shutdown, quindi nessuna evoluzione della situazione attuale. Oggi abbiamo...
Nono giorno positivo in borsa (EuroStoxx50 + 1,04%, S & P + 0,78%),e nuovi massimi storici negli Stati Uniti, dopo la notizia che la Cina ridurrà...
In sintesi: Draghi sollecita lo sviluppo dello strumento di stabilizzazione fiscale prima della prossima crisi Il DAX (DE30 su xStation5)...
Ieri: "La guerra commerciale non può con il mercato azionario" Le borse hanno registrato aumenti generalizzati nonostante l'imposizione...
Oracle Corp. è una della azienda tecnologiche che combina l’evoluzione tecnologiche, con la diffusione dei nuovi strumenti. I punti...
Situazione stabile oggi, senza particolari sussulti, il Dax apre poco sotto la linea di fuoco dei 12090 mentre Oro e Petrolio rimangono stabili intorno...
La settimana scorsa abbiamo lasciato un'eredità rialzista che influenzerà positivamente in questa settimana, per la prima volta in molto...
Partenza negativa sui mercati causa le nuove e probabili imposizioni commerciali tra USA e Cina, che porta i listini asiatici sotto pressioni. La settimana...
Sommario: La crescita dei prezzi di base perde le aspettative ad agosto Riksbank sembra improbabile che possa premere il grilletto quest'anno Ulteriore...
Sommario: Mark Carney ha espresso osservazioni riguardo alla prospettiva post-Brexit DAX (DE30 su xStation5) si sposta sopra la media mobile a...
Sommario: Un pacchetto di rilasci dall'economia cinese risulta essere misto Le azioni asiatiche guadagnano terreno a seguito di un discreto...
Morgan Stanley ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute GBPAUD. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga sulla coppia con i...
Sommario: L'inflazione svedese dovrebbe rimanere invariata ad agosto I dati dagli Stati Uniti potrebbero stimolare un'ulteriore volatilità...
L'USDTRY sta crollando del 4,5% dopo che la banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse da già un alto livello del 17,75% ad un...
Sommario: Ricerca del Forum Economico Mondiale: Blockchain potrebbe incrementare il finanziamento del commercio di $ 1 trilione Consulente economico...
Sia il FTSE che la Sterlina sono poco cambiati nel giorno in cui i mercati attendono con impazienza i risultati di un trio di decisioni delle banche centrali....
