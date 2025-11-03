Le decisioni delle banche centrali sono dominanti
Sia il FTSE che la Sterlina sono poco cambiati nel giorno in cui i mercati attendono con impazienza i risultati di un trio di decisioni delle banche centrali....
Di seguito i dati macro piú importanti della settimana Lunedí 3 Novembre - PMI Manifatturiero (Ita, Fra, Ger, Euro, Uk, Usa) - Trimestrale Palantir Martedí 4 Novembre - Pmi Manifatturiero Giappone - Trimestrale AMD Mercoledí...
Di seguito i dati macro piú importanti della settimana Lunedí 3 Novembre - PMI Manifatturiero (Ita, Fra, Ger, Euro, Uk, Usa) - Trimestrale Palantir Martedí 4 Novembre - Pmi Manifatturiero Giappone - Trimestrale AMD Mercoledí...
Ci avviamo verso lo shutdown piú lungo della storia, ad oggi siamo al giorno 34 e domani di fatto raggiungeremo lo shutdown del 2018-2019 da ben 35 giorni, il piú lungo della storia. Al momento non sembrano esserci segni di sblocco, un problema per l'uscita dei dati macro soprattutto...
