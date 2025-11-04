Breaking News
Sommario: I rapporti DOE e OPEC potrebbero stimolare la volatilità sul mercato petrolifero oggi La crescita della produzione industriale...
Ferrari presenta i conti del terzo trimestre, dopo aver confermato di aver raggiunto giá gli obiettivi del 2025 nel Capital Market Day. Fatturato in crescita a 1,766 miliardi di euro ain aumento del 7,4% con 3401 consegne di vetture. Utile netto a 382 milioni di euro in aumento del 2%...
Ieri accordo tra OpenAI e Amazon da 38 miliardi di dollari, poi la trimestrale di Palantir a dir poco eccezionale ma nella notte il Nikkei scende rovinosamente e si riporta ai livelli minimi di venerdí scorso, un ribasso dalla natura prettamente tecnica vista la mancanza di dati macro rilevanti....
Trimestrale a dir poco eccezionale per Palantir che presenta dei conti assolutamente splendidi. Fatturato a +63% su base annua a1,18 miliardi di dollari, ricavi negli Usa in crescita del 77% su base annua e 20% su base trimestrale a 883 milioni di dollari. I clienti crescono del 45% su base...
Sommario: Indici statunitensi in rosso prima della sessione di cassa La Cina chiede all'OMC l'autorizzazione a imporre sanzioni US30...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: La crescita dei salari accelera più del previsto durante tre mesi fino a luglio Il tasso di disoccupazione rimane al suo minimo...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USD / JPY. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: I repubblicani escogitano un'idea di ulteriori tagli alle tasse in vista delle elezioni del Congresso Lo yen giapponese si riduce...
Sommario: Si prevede che il rapporto del mercato del lavoro nel Regno Unito evidenzi un lieve aumento dei dati sulla crescita dei salari (esclusi...
Sommario: Engie, un gigante energetico francese, lancia una nuova impresa legata alla blockchain Stato australiano per memorizzare i dati della...
Sommario: L'inflazione norvegese sorprende al rialzo per il secondo mese consecutivo La Norges Bank ottiene un'altra conferma per avviare...
Sommario: I legislatori britannici possono trovarsi di fronte all'opposizione dei sindacati sulla Brexit DAX (DE30 su xStation5) opera ancora...
Sommario: Le elezioni svedesi si concludono con un risultato inconcludente in quanto né il blocco di centro-sinistra né quello di centro-destra...
Sommario: La produzione manifatturiera del Regno Unito dovrebbe registrare un lieve peggioramento a luglio BoE e BCE difficilmente faranno mossa...
Il dollaro USA è stato mescolato venerdì fino a oggi, con un sentimento debole sui mercati azionari e un rischio di annuncio delle tariffe....
Sommario: Il mercato attende il rapporto NFP L'oro (GOLD su xStation5) supera il canale del prezzo al rialzo La resistenza chiave è...
Sommario: Le osservazioni sul bilancio italiano emergono dall'incontro dell'Eurogruppo DAX (DE30 su xStation5) continua a spostarsi più...
Sommario: Trump non ha annunciato le tariffe, ma è previsto Gli indici statunitensi hanno ceduto al malumore, il Giappone cade da una scogliera L'EUR...
Sommario: I libri paga non agricoli dovrebbero accelerare in agosto NFP I libri paga canadesi e Ivey PMI sono in programma per il pomeriggio Il...
Sommario: Si dice che Emmanuel Macron stia guardando alle fondamenta della coalizione progressista dell'UE DAX (DE30 su xStation5) funziona...
Sommario: Il dollaro australiano spinge al ribasso mentre le altre due maggiori banche aumentano i tassi dei mutui, tuttavia le sorprese sulla bilancia...
Sommario: Il rapporto NFP affronta nuove sfide stagionali Fed per aumentare i tassi ma i dati USA sono importanti per l'orientamento EURUSD...
