I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
News di mercato

Trimestrale Ferrari: Risultati Ottimi

4 novembre 2025

Ferrari presenta i conti del terzo trimestre, dopo aver confermato di aver raggiunto giá gli obiettivi del 2025 nel Capital Market Day.  Fatturato in crescita a 1,766 miliardi di euro ain aumento del 7,4% con 3401 consegne di vetture. Utile netto a 382 milioni di euro in aumento del 2%...

Di più

Mercati in Discesa, prese di profitto?

4 novembre 2025

Ieri accordo tra OpenAI e Amazon da 38 miliardi di dollari, poi la trimestrale di Palantir a dir poco eccezionale ma nella notte il Nikkei scende rovinosamente  e si riporta ai livelli minimi di venerdí scorso, un ribasso dalla natura prettamente tecnica vista la mancanza di dati macro rilevanti....

Di più

Trimestrale Palantir: Fatturato a +63% su base annua

3 novembre 2025

Trimestrale a dir poco eccezionale per Palantir che presenta dei conti assolutamente splendidi.  Fatturato a +63% su base annua a1,18 miliardi di dollari, ricavi negli Usa in crescita del 77% su base annua e 20% su base trimestrale a 883 milioni di dollari. I clienti crescono del 45% su base...

Di più

