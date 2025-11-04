Bank's Trade: EURUSD
Citi ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione corta sulla coppia con i seguenti livelli: Entrata...
News di mercato
Ferrari presenta i conti del terzo trimestre, dopo aver confermato di aver raggiunto giá gli obiettivi del 2025 nel Capital Market Day. Fatturato in crescita a 1,766 miliardi di euro ain aumento del 7,4% con 3401 consegne di vetture. Utile netto a 382 milioni di euro in aumento del 2%...
Di più
Ieri accordo tra OpenAI e Amazon da 38 miliardi di dollari, poi la trimestrale di Palantir a dir poco eccezionale ma nella notte il Nikkei scende rovinosamente e si riporta ai livelli minimi di venerdí scorso, un ribasso dalla natura prettamente tecnica vista la mancanza di dati macro rilevanti....
Di più
Trimestrale a dir poco eccezionale per Palantir che presenta dei conti assolutamente splendidi. Fatturato a +63% su base annua a1,18 miliardi di dollari, ricavi negli Usa in crescita del 77% su base annua e 20% su base trimestrale a 883 milioni di dollari. I clienti crescono del 45% su base...
Di più
Citi ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute EURUSD. La Banca raccomanda di prendere una posizione corta sulla coppia con i seguenti livelli: Entrata...
Sommario: Riksbank difficilmente cambierà le impostazioni di politica monetaria L'ISM non manifatturiero di agosto dovrebbe riprendersi...
Sommario: Il deficit commerciale degli Stati Uniti salta al massimo di 5 mesi L'equivalente canadese scende al livello più basso in...
Sommario: L'economia sudafricana entra in recessione con il PIL per il secondo trimestre consecutivo Il deprezzamento dello ZAR segnala le...
Il Credit Suisse ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USD / JPY. La Banca raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso sulla...
Sommario: La crescita economica australiana raggiunge il suo ritmo più veloce in 6 anni, i servizi PMI per il mese di agosto I servizi cinesi...
Sommario: Angela Merkel sostiene l'idea di svuotare i derivati dell'euro a Francoforte DAX (DE30 su xStation5) verifica il livello di...
Sommario: La PMI dei servizi potrebbe essere l'ultima possibilità per la sterlina Il deficit della bilancia commerciale USA dovrebbe...
Il dollaro USA è un chiaro vincitore martedì dato che l'indice ISM punta su una solida produzione statunitense e le preoccupazioni dei...
Sommario: I membri del MPC Carney, Haldane e Tenreyro conducono le udienze sul rapporto sull'inflazione Governor Carney: "MPC non ha previsioni...
Sommario: Il dollaro americano si riprenderà? AUDUSD sul supporto chiave Le azioni europee lottano contro gli Stati Uniti Agosto...
Un calo nell'indagine più recente del settore dal Regno Unito ha fatto poco per aiutare la sterlina questa mattina, con il tasso GBP / USD che...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute GBPUSD. L'agenzia consiglia di prendere una posizione in sospeso sulla...
Sommario: I paesi dell'UEM sembrano preoccupati per la capacità del blocco di far fronte ai rialzi dei tassi d'interesse DAX (DE30...
Thomson Reuters IFR ha emesso una raccomandazione per la coppia di valute USDJPY. L'agenzia raccomanda di prendere una posizione lunga in sospeso...
Sommario: Dati dell'indagine da Regno Unito, Stati Uniti e Canada L'ISM di produzione dovrebbe diminuire per un altro mese I banchieri...
Sommario: Il cane da guardia della Russia prevede di monitorare le valute virtuali La città giapponese testa il sistema...
Sembra che il mercato, invece di semplificarsi alla fine dell'estate, si stia complicatndo. Prima era la Turchia, una questione che non...
Sommario: La Lira turca ritorna sotto pressione; Segnala al banchiere anziano di uscire Escursione in Argentina dal 15% al 60% nel tentativo...
Sommario: Inflazione core USA PCE Y / Y: + 2,0% vs + 2,0% exp Il PIL canadese manca le previsioni. Q2 + 2,9% vs + 3,1% exp USDCAD sale a ritestare...
Il Paese di residenza specificato non è operativo. Seleziona un altro Paese.
La modifica della lingua influisce sul cambio di giurisdizione e autorità di regolamentazione finanziaria