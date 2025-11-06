per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
Oggi Bank of England e Report Challenger

6 novembre 2025

Mercati azionari in tentativo di ritracciamento a conferma del test dei massimi come livelli venduti, allo stesso tempo si rimbalza su livelli visti giá nelle scorse settimane, il tutto all'interno delle retorica "scoppio della bolla IA". Oggi avremo la decisione della Bank of England...

US OPEN: è questo il punto di svolta dopo la correzione?

5 novembre 2025

I mercati azionari statunitensi hanno aperto oggi leggermente in rialzo, ma il sentiment sta chiaramente migliorando se osservato attraverso i contratti futures. L’US500 ha registrato un calo del 3% dal picco del 30 ottobre fino al minimo durante la sessione asiatica. Tuttavia, ora stiamo osservando...

Shutdown piú lungo della storia USA

5 novembre 2025

Trimestrale di AMD buona, oramai nessuna novitá lato trimestrali tech che in linea di massima continuano ad uscire con risultati ottimi. Nel frattempo quello attuale é lo shutdown piú lungo della storia con 36 giorni di fermo delle attivitá governative non essenziali. I mercati...

