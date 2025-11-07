per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
News di mercato

Live Mercati in Sintesi

7 novembre 2025

In live alle 18:00 su Youtube la consueta rubrica de "I Meracti in Sintesi" dove si affronterá la chiusura della settimana dei mercati con un recap macro e tecnico.  Clicca qui per partecipare alla Live  Link:https://www.youtube.com/live/P5P9sJMKQ54    

Musk, perché lo "stipendio" da 1000 miliardi di dollari?

7 novembre 2025

Musk festeggia il suo nuovo stipendio da 1000 miliardi di dollari che porterebbe la sua partecipazione in Tesla al 29%, lo "stipendio" piú alto mai registrato nella storia. Ma come si é arrivati a questo punto? Quali tappe l'azienda ha percorso fino ad arrivare a questa decisione?  I...

Oggi Bank of England e Report Challenger

6 novembre 2025

Mercati azionari in tentativo di ritracciamento a conferma del test dei massimi come livelli venduti, allo stesso tempo si rimbalza su livelli visti giá nelle scorse settimane, il tutto all'interno delle retorica "scoppio della bolla IA". Oggi avremo la decisione della Bank of England...

