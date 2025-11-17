per saperne di più
News di mercato

Bitcoin cerca di fermare le vendite 📌I deflussi netti degli ETF mettono sotto pressione le criptovalute

17 novembre 2025

Le criptovalute hanno iniziato la sessione di lunedì in calo e, durante la notte, Bitcoin è sceso brevemente verso 92.500 $, cancellando i guadagni da inizio anno; Ethereum è tornato sotto i 3.000 $. Il sell-off è stato parzialmente riassorbito con il miglioramento del sentiment...

Di più

Inflazione Italia in calo a 1,2%. Calo dei consumi?

17 novembre 2025

Cala l'inflazione in Italia e si attesta su base annua a 1,2% contro l'1,6% del dato precedente, il dato é comunque in linea con le stime. Di seguito i cali piú marcati dei prezzi  - Alimentari non lavorati da 4,8% a 1,9%  - Alimentari lavorati da 2,7% a 2,5% - Energetici...

Di più

Live Caffé e Mercati

17 novembre 2025

In Live alle 8:30 sul Canale Youtube di XTB Italia la Live "Caffé e Mercati" dove andremo ad analizzare la settimana dal punto di vista macroeconomico e tecnico. Questa settimana arrivano il Tasso di Disoccupazione, i Nonfarm Payrolls e la Trimestrale di Nvidia  Clicca qui per...

Di più

