I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
News di mercato

Inflazione Europa e UK

19 novembre 2025

In uscita in mattinata il dato sull'inflazione in Europa e Uk, in serata si attende la trimestrale di Nvidia che potrebbe essere determinante per le sorti dei mercati azionari sia nel breve termine che per le prossime settimane. I mercati azionari nella notte rimangono sui livelli di supporto che...

Trimestrale Nvidia. Cosa aspettarsi dal titolo?

18 novembre 2025

Titolo che gravita a ridosso dei minimi del mese di ottobre prima della trimestrale, un ribasso dai massimi dell’ordine del -15% bruciando quindi piú di 700 miliardi di capitalizzazione di mercato in 3 settimane di negoziazione. Fondamentali Solidi per Nvidia  A livello fondamentale...

Bitcoin ai minimi da 7 mesi

18 novembre 2025

Mercati in attesa dei grandi eventi della settimana, la trimestrale di Nvidia di domani e i dati occupazionali Usa di giovedí, con la vera giornata di movimento attesa per giovedí quando il cash Usa riaprirá con i conti di Nvidia e i dati usciti. Per il momento la dinamica tecnica...

