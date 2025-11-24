Le autorità russe vogliono monitorare le valute digitali
Sommario: Il cane da guardia della Russia prevede di monitorare le valute virtuali La città giapponese testa il sistema...
News di mercato
Le criptovalute stanno cercando di aprire la nuova settimana con guadagni modesti e stabilizzanti, dopo un periodo molto debole durante il quale il BTC è sceso di oltre il 30% dai recenti massimi. Gli ETF crypto statunitensi restano lo strumento chiave di monitoraggio del mercato. Nelle ultime...
Di più
Alle 8:30 su Youtube il consueto appuntamento con "Caffé e Mercati", la rubrica di XTB che si occupa dell'analisi dei dati macro e dei mercati per la settimana entrante. Clicca qui per Partecipare alla Live Link: https://www.youtube.com/live/9JCEfiBvnaI
Di più
Arriva una settimana che vedrá la festa del ringraziamento in Usa e il conseguente Black Friday, ossia giovedi a mercati Usa chiusi e venerdí con chiusura anticipata, inoltre avremo alcuni dati macro interessanti ma non di certo dei market mover importanti. A livello tecnico la situazione...
Di più
Sommario: Il cane da guardia della Russia prevede di monitorare le valute virtuali La città giapponese testa il sistema...
Sembra che il mercato, invece di semplificarsi alla fine dell'estate, si stia complicatndo. Prima era la Turchia, una questione che non...
Sommario: La Lira turca ritorna sotto pressione; Segnala al banchiere anziano di uscire Escursione in Argentina dal 15% al 60% nel tentativo...
Sommario: Inflazione core USA PCE Y / Y: + 2,0% vs + 2,0% exp Il PIL canadese manca le previsioni. Q2 + 2,9% vs + 3,1% exp USDCAD sale a ritestare...
Sommario: L'Australia vuole sviluppare una piattaforma nazionale di blockchain L'OCSE progetta di organizzare una conferenza incentrata...
Nel pacchetto merceologico di questa settimana vi presentiamo 4 mercati che sembrano interessanti o che hanno pubblicato alcune importanti variazioni di...
Sommario: I titoli azionari europei iniziano la giornata in ampia misura, nonostante i risultati incoraggianti su Wall Street Le azioni italiane...
Sommario: L'inflazione tedesca dovrebbe accelerare in agosto Rapporto sul PIL canadese da rilasciare nel primo pomeriggio Si prevede che...
Sommario: PIL preliminare per il secondo trimestre degli Stati Uniti: + 4,2% rispetto al + 4,0% previsto La seconda lettura vede una crescita riveduta...
Sommario: Quasi la metà delle migliori università del mondo conduce corsi di crittografia Due governi locali indiani creeranno certificati...
La sterlina è in aumento rispetto a tutti i suoi corrispettivi i più importanti oggi, dopo che Martedì ha visto la valuta colpire...
Aston Martin, casa automobilistica di lusso, sta preparando un'IPO alla Borsa di Londra. Se la quotazione andrà a buon fine, Aston Martin sarà...
Questo periodo è stato dominato dai discorsi del NAFTA e mercoledì è continuo di questa vicende. Ieri abbiamo scritto di...
Sommario: Ufficio di analisi economica sta per pubblicare una stampa rivista del PIL degli Stati Uniti Le vendite di case in attesa degli Stati...
Sommario: Il commercio tra Stati Uniti e Canada si è concentrato dopo l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Messico Mnuchin si aspetta...
Sommario: Lo US30 schiaccia la resistenza, segue la US500 verso i massimi storici OIL in aumento, fai attenzione alla resistenza corrente L'USDPLN...
Sommario: La Francia sta preparando misure di emergenza per la Brexit no-deal DAX (DE30 su xStation5) flirta con il livello 12600 pts Prospettiva...
Sommario: Le vendite al dettaglio nel mese di luglio mancano le aspettative di un ampio margine I dati deboli riducono le probabilità di...
Sommario: Gli indici statunitensi hanno chiuso con nuovi massimi lunedì con Dow Jones (US30) che ha rotto la sua resistenza cruciale Stati...
Sommario: Le vendite al dettaglio svedesi dovrebbero riprendersi a luglio La fiducia dei consumatori CB confermerà la caduta segnalata da...
Il Paese di residenza specificato non è operativo. Seleziona un altro Paese.
La modifica della lingua influisce sul cambio di giurisdizione e autorità di regolamentazione finanziaria