I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
Bitcoin si stabilizza dopo la svendita 📈Aumentano le probabilità di un taglio dei tassi della Fed di dicembre

24 novembre 2025

Le criptovalute stanno cercando di aprire la nuova settimana con guadagni modesti e stabilizzanti, dopo un periodo molto debole durante il quale il BTC è sceso di oltre il 30% dai recenti massimi. Gli ETF crypto statunitensi restano lo strumento chiave di monitoraggio del mercato. Nelle ultime...

Live Caffé e Mercati

24 novembre 2025

Alle 8:30 su Youtube il consueto appuntamento con "Caffé e Mercati", la rubrica di XTB che si occupa dell'analisi dei dati macro e dei mercati per la settimana entrante.  Clicca qui per Partecipare alla Live  Link: https://www.youtube.com/live/9JCEfiBvnaI    

Mercati in dinamica ribassista

24 novembre 2025

Arriva una settimana che vedrá la festa del ringraziamento in Usa e il conseguente Black Friday, ossia giovedi a mercati Usa chiusi e venerdí con chiusura anticipata, inoltre avremo alcuni dati macro interessanti ma non di certo dei market mover importanti. A livello tecnico la situazione...

