I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
Il 71% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro.

News di mercato

ARGENTO in rialzo📈 Il metallo guadagna quasi il 2,5% 💡

26 novembre 2025

Il mercato dell’argento si trova sull’orlo di un problema strutturale temporaneo, poiché le riserve di metallo in Cina sono scese ai livelli più bassi degli ultimi dieci anni, mentre le esportazioni di argento dalla Cina verso Londra hanno raggiunto un record di 660 tonnellate...

Pausa del Ribasso

26 novembre 2025

Mercati che stanno improntando una settimana in modalitá "pausa del ribasso", infatti vediamo delle evidenti reazioni su quelli che sono i supporti di breve periodo su tutti i mercati. A guidare questa dinamica é il Giappone, seguito dai mercati Usa e Europa. Ieri abbiamo visto...

Alibaba dopo i guadagni: la strategia divergente darà i suoi frutti?

25 novembre 2025

Alibaba, molto simile ad Amazon, è stata per la maggior parte della sua attività una forza dominante nell’e-commerce. Tuttavia, negli ultimi trimestri, entrambe le aziende sono sempre più associate dagli investitori all’AI e al Cloud, anche se il loro business principale...

