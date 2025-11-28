per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
I fattori chiave della presunta Bolla IA

28 novembre 2025

Il dibattito sulla presunta bolla finanziaria nel settore dell'Intelligenza Artificiale (IA) è oggi più vivo che mai. Per trovare delle risposte concrete, è essenziale spostare l'attenzione sull'analisi dei dati, in particolare sugli indicatori tecnici...

PIL Italia a +0,6%. Inflazione stabile a +1,2%

28 novembre 2025

Pil italiano in leggera crescita su base annuale dal +0,4% a +0,6% mentre su base trimestrale la crescita é dello 0,1%, migliore rispetto al -0,1% dello scorso dato. Da inizio anno il Pil italiano cresce dello 0,5%. L'inflazione si attesta a +1,2% su base annuale mentre scende nettamente su...

Mercati in Chiusura Anticipata

28 novembre 2025

Settimana di rimbalzo sui mercati, un "come volevasi dimostrare" che si poteva aspettare a livello statistico dopo circa 3 settimane di ritracciamento importante sul comparto azionario. In questa giornata avremo l'uscita di alcuni dati europei, sul fronte americano invece avremo solamente...

