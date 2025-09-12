Notizie del mattino (12.09.2025)

Dopo i rialzi di ieri, i mercati azionari si stanno stabilizzando nelle ore mattutine, con i futures sugli indici statunitensi ed europei che mostrano scarsa volatilità, muovendosi in un intervallo ristretto compreso tra -0,05% e +0,05%.

I dati chiave in uscita oggi saranno le cifre sull’inflazione in Germania e la lettura del PIL del Regno Unito, insieme alla rilevazione preliminare della fiducia dei consumatori statunitensi e delle aspettative di inflazione del sondaggio dell’Università del Michigan.

Il dollaro statunitense è in calo di circa lo 0,3%, mentre l’oro avanza di oltre lo 0,5% e l’argento di quasi l’1,4%. I rendimenti dei Treasury USA a 10 anni sono saliti di oltre 2 punti base, superando il 4,03%. L’EUR/USD è invariato intorno a quota 1,173.

I futures sul petrolio e sul gas naturale scendono di circa lo 0,5%, mentre la volatilità nel mercato delle materie prime agricole rimane molto limitata. Il Bitcoin ha superato i 115.700 dollari, guadagnando circa l’1%, mentre l’Ethereum è salito di oltre il 2,5%, superando la soglia dei 4.500 dollari.

Nella sessione asiatica, i listini hanno chiuso per lo più in rialzo. Le azioni di Alibaba in Cina sono balzate grazie all’ottimismo legato alle nuove iniziative di intelligenza artificiale della società, mentre anche TSMC, SK Hynix e Samsung hanno registrato guadagni.

Ieri, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono salite al livello più alto dal 2021, alimentando le aspettative che i membri della Fed possano tagliare i tassi di interesse nella riunione del 16-17 settembre.

