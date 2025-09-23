Osservazioni di Barkin e Bowman della Fed sull'economia e sui tassi di interesse degli Stati Uniti 💵

I membri della Fed, Raphael Bostic e Michelle Bowman, hanno commentato oggi la politica dei tassi di interesse negli Stati Uniti e le condizioni economiche. Le loro dichiarazioni si sono rivelate sorprendentemente “dovish”, suggerendo che il rischio di stagflazione potrebbe emergere nell’economia statunitense. Bostic: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile “Attualmente penso che il tasso reale neutro sia intorno all’1,25%. È possibile che il tasso neutro stia aumentando.”

“I rischi per l’occupazione sono comparabili ai rischi di inflazione.”

“La percezione dei rischi sull’occupazione è notevolmente aumentata.”

“Dalle aziende sentiamo che non stanno assumendo né licenziando.”

“Il rallentamento del mercato del lavoro dipende sia dall’offerta che dalla domanda.”

“Dobbiamo prestare molta attenzione al comportamento dei consumatori.”

“Penso che ci sarà ancora inflazione.”

“Le aziende sentono pressioni sui costi e limiti nel non trasferirli sui prezzi.”

“Finora l’impatto dei dazi sull’inflazione è stato più contenuto del previsto.”

“Dovremmo preoccuparci dell’inflazione, dato quanto tempo è stata sopra il target.”

“Potrei supportare un intervallo target di inflazione tra 1,75% e 2,25% in futuro.”

“Sarei aperto a utilizzare un intervallo target di inflazione.” Bowman: “Vedo 3 tagli totali nel 2025.”

“Opinioni sull’economia e sulla politica monetaria.”

“Mi preoccupa che la debolezza del mercato immobiliare possa portare a un’accelerazione del calo dei valori.”

“Il mercato del lavoro potrebbe deteriorarsi rapidamente nei prossimi mesi.”

“L’impatto dei dazi sull’inflazione diminuirà; altrimenti l’inflazione è vicina al target.”

“Se le condizioni della domanda non migliorano, le aziende potrebbero iniziare a licenziare lavoratori.”

“Mi aspetto che il taglio della scorsa settimana sia stato un primo passo verso un tasso più neutro se l’economia evolve come previsto.”

“È importante che la dichiarazione recente includesse una visione prospettica per ulteriori tagli.”

“Mi preoccupa che la Fed sia in ritardo sul mercato del lavoro; la politica potrebbe dover adeguarsi più velocemente se i rischi si concretizzano.”

“Ho supportato un taglio di un quarto di punto, ma è importante che la Fed sostenga ora in modo proattivo il mercato del lavoro.”

