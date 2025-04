Sì, il calendario economico di XTB permette agli utenti di visualizzare gli eventi passati e i loro esiti. Questi dati storici possono essere utili per analizzare tendenze e capire come eventi precedenti abbiano influenzato i mercati. Ad esempio, si può guardare indietro alle decisioni sui tassi d'interesse per vedere come abbiano influenzato il mercato azionario o i tassi di cambio. Queste informazioni possono aiutarti a fare previsioni più informate sui futuri movimenti di mercato. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.